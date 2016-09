Trump obljublja 25 milijonov novih delovnih mest in davčne olajšave

WASHINGTON – Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump je v četrtek v newyorškem ekonomskem klubu predstavil svojo gospodarsko politiko, ki jo bo izvajal po zmagi na volitvah. Obljubil je 4400 milijard dolarjev davčnih olajšav, 3,5-odstotno gospodarsko rast, 25 milijonov novih delovnih mest in zmanjšanje primanjkljaja.

Odprava regulacij

Trump namerava v 10 letih proračun prikrajšati za 4400 milijard dolarjev v obliki raznih davčnih olajšav. Davčna stopnja za podjetja bo padla s 35 na 15 odstotkov, namesto sedmih davčnih razredov za posameznike pa bodo le trije, in to 12-, 25- in 33-odstotni. Napoved o 25 milijonih delovnih mest v 10 letih se sicer že uresničuje, saj ameriška ekonomija trenutno odpira 2,5 milijona delovnih mest na leto. Gospodarski analitiki dvomijo o 3,5-odstotni gospodarski rasti, še bolj pa o tem, da bo s svojo politiko Trump obenem znižal proračunski primanjkljaj in javni dolg.

Gospodarsko rast namerava Trump pospešiti z odpravo nadležnih regulacij. Pod Trumpom se bo za nafto vrtalo kjer koli, obenem pa bo odpravil drugo Nafto, to je sporazum o prosti trgovini Severne Amerike. Odpravil bo regulacije izpustov toplogrednih plinov in pravila glede zdravja hrane. Kasneje je njegova kampanja to sicer črtala s seznama ukrepov.

Šest tednov porodniškega dopusta

Ob tem bo povečal proračun za obrambo in se ne bo dotikal zveznih pokojnin ter zdravstvenih programov za starejše in revne. Skupaj z veterani in vojsko ti programi zaležejo za več kot 70 odstotkov zveznega proračuna. Primanjkljaj se bo torej zmanjšal z varčevanjem pri preostalih 30 odstotkih. Nekaj več denarja naj bi se steklo v proračun z odpravo olajšav za sklade za zavarovanje rizičnih naložb (hedge)

Nekaj več porabe pa bo zaradi obljube, da bodo ženske v ZDA pod Trumpom dobile šest tednov porodniškega dopusta. Gospodarski analitiki, ki niso na strani Trumpa, menijo, da bo paket obljub povečal nacionalni dolg v naslednjih 10 letih za 10.000 milijard dolarjev. Trump zagotavlja, da bosta gospodarska rast in krčenje proračunske porabe poskrbela zato, da bo vse lepo in prav.