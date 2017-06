Trump obiskal ustreljenega kongresnika: Njegovo stanje je težko, a je borec

WASHINGTON – Ameriški predsednik Donald Trump in prva dama ZDA Melania sta v sredo zvečer v bolnišnici obiskala republikanskega kongresnika iz Louisiane Steva Scalisa, ki je še vedno v kritičnem stanju zaradi strelne rane, ki mu jo je zadal 66-letni levičar in nasprotnik republikancev James Hodgkinson iz Illinoisa.

Pravi, da je borec

Zdravniki tretjega republikanca po rangu v predstavniškem domu kongresa so sporočili, da je bil ustreljen z enim nabojem v levi bok, vendar je naboj potoval po medenici, povzročil zlom kosti in poškodoval notranje organe, zaradi česar je prišlo do hude krvavitve. Poleg uvodne operacije bodo zato potrebne še dodatne. Trump je po obisku tvitnil, da je Scalisovo stanje težko, vendar je borec. Američane je prosil, naj molijo zanj.

Trump je v svoji izjavi po strelskem napadu na republikance, ki so se v sredo zjutraj v Alexandrii pripravljali na današnjo tekmo z demokrati v dobrodelne namene, v disciplinirani in dostojanstveni izjavi pozval k poenotenju države. Poenotili so se tudi v kongresu, kjer je predsednik predstavniškega doma Paul Ryan dejal, da je napad na enega od njih napad na vse.

Dobrodelna tekma naj bi danes zvečer na stadionu poklicne bejzbol ekipe iz prestolnice Nationals vseeno potekala. Hodgkinson je poleg Scalisa ustrelil in ranil še pomočnika teksaškega kongresnika Rogerja Williamsa, ranjeni so bili še nekdanji kongresni uslužbenec ter dva kongresna policista, ki sta skrbela za Scalisovo varnost. Brez njunega posredovanja bi bilo žrtev še več.

Težavna preteklost

Hodgkinson je bil v obstreljevanju s policisti ubit. Uvodne informacije, da v svojem življenju ni bil nasilen, so se izkazale za napačne. V 90. letih prejšnjega stoletja je bil aretiran zaradi vožnje v pijanem stanju, leta 2006 je vdrl v sosedovo hišo in nasilno izvlekel iz nje najstnico, za katero sta skrbela z ženo. Pri tem je udaril žensko, kasneje pa s puškinim kopitom še njenega zaročenca, za katerim je tudi streljal.

Marca letos so ga sosedje prijavili, ker je streljal za hišo, vendar ga niso aretirali, ker je imel dovoljenje za orožje in razložil, da le vadi. Po tem dogodku se je odpeljal v Alexandrio, kjer je živel v kombiju. V Illinoisu je delal kot inšpektor za hiše, v Alexandrii pa so ga videli v telovadnici društva YMCA kako brska po računalniku, zaposlitve pa ni imel.

Njegove objave na družabnih medijih kažejo, da je sovražil republikance in se je zavzemal za višje davke bogatih. Podpiral je proteste proti sistemu in republikancem ter Trumpu in se jih tudi sam udeleževal. Na facebooku je bil član skupine Ukinimo republikance. Lani je delal kot prostovoljec za kampanjo demokrata Bernarda Sandersa. Senator iz Vermonta je strelski napad nemudoma najostreje obsodil.