WASHINGTON – Iranski jedrski sporazum, ki ga je Teheran podpisal s stalnimi članicami Varnostnega sveta ZN in z Nemčijo leta 2015, tako za nekaj mesecev ostaja v veljavi, njegovo preživetje pa bo odvisno od kongresa. Trump je obenem naznanil sankcije proti iranski revolucionarni gardi, ki jo je opredelil za teroristično organizacijo.

Za vse tiste, ki so preživeli obdobje pred ameriško invazijo na Irak, je bil Trumpov govor zrcalna podoba besed predsednika Georgea Busha mlajšega. Trump je Iran oziroma iranski režim orisal v najtemačnejši podobi, ga obtožil, da je največji podpornik terorizma na svetu, ki destabilizira regijo, in potem mimogrede brez vsakršnih dokazov, sklicujoč se na »številne, ki tako mislijo«, Iran obtožil, da je imel prste vmes celo pri terorističnih napadih v ZDA 11. septembra 2001.

Za zdaj na srečo ostaja pri besedah in evropske zaveznice ZDA si lahko skupaj z Bližnjim vzhodom oddahnejo, da Trump ni torpediral jedrskega sporazuma, kot je to obljubljal v času predsedniške kampanje. Zagrozil je sicer, da ga lahko uniči, kadar se mu zahoče, in ker gre za Trumpa, ni nič izključeno.

Za zdaj je pomembno, da sporazum ostaja, žoga pa je v ameriškem kongresu, ki se mora v naslednjih 60 dneh odločiti, ali spet uvede sankcije, ki so bile po jedrskem dogovoru odpravljene, ali ne stori ničesar ali pa oblikuje novi zakon o Iranu. Iranski sporazum so ZDA potrdile s kongresnim zakonom, ki je predsedniku naročal, da vsakih 90 dni poroča, ali Iran dogovor spoštuje.

Trump je bil po poročanju ameriških medijev, ki se sklicujejo na vire v Beli hiši, aprila in julija izjemno razjarjen, ker so mu skoraj vsi svetovali, naj potrdi sporazum, ker je želel izpolniti predvolilno obljubo in odpraviti sporazum, ki je zanj največja katastrofa v vsej ameriški zgodovini, za preostali svet razen izraelske vlade pa dejavnik stabilnosti v eksplozivni regiji.