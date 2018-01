Trump ne želi priseljencev iz »usranih lukenj«, temveč Norvežane

WASHINGTON – Washington Post na podlagi dveh virov blizu predsednika ZDA poroča, da je Donald Trump v četrtek za zaprtimi vrati izražal jezo nad dejstvom, da v ZDA prihajajo le ljudje iz revnih držav, kot je Haiti, pri tem pa uporabil zelo neprimerne besede.

Ameriški predsednik je eksplodiral med predstavitvijo kongresnega dogovora o ureditvi vprašanja priseljevanja, ki ga je zavrnil in to v obraz povedal presenečenim kongresnikom, ki so bili na sestanku v Beli hiši.

Rasistični izbruh pred kongresniki

Potem ko je Bela hiša konec preteklega tedna intenzivno zavračala navedbe o lenem in ne preveč bistrem predsedniku in je Trumpa poslala pred kamere s kongresniki in z norveško premierko, da dokaže, kako obvlada zadeve, je newyorški milijarder v četrtek porušil vse, kar je bilo mukoma zgrajeno. Zjutraj se je najprej prepiral sam s seboj po twitterju na temo podaljšanja veljavnosti zakona o nadzoru nad tujci, ki spotoma nadzira tudi ameriške državljane, zvečer pa je sledil izbruh, ki ga komentatorji opredeljujejo kot brezobzirno rasističnega.

Demokratski senator iz Illinoisa Dick Durbin je našteval države, katerih državljani bi lahko dobili začasni zaščiteni status zaradi objektivnih okoliščinah doma, ko bodo ukinili program loterije dovoljenj za delo in bivanje v ZDA.

Ko je Durbin prišel do Haitija, je Trump vskočil in ga vprašal, zakaj v Ameriki potrebujejo Haitijce in zakaj želijo še več Afričanov, ter dodal vprašanje, zakaj si želijo vse te ljudi iz »usranih lukenj«, namesto, na primer, iz Norveške, poroča STA.

Bela hiša Trumpovih navedb ni zanikala

Tiskovni predstavnik Bele hiše Raj Shah v odgovoru na novinarsko vprašanje ni zanikal predsednikih besed in želje po prihodu modrookih in plavolasih, ampak je rasistično izjavo potrdil z malce lepšimi besedami.

Povedal je, da se predsednik bori za trajno rešitev priseljevanja, da bodo ZDA močnejše s sprejemanjem tistih, ki lahko prispevajo k družbi in ekonomiji ter se lahko asimilirajo v njihovi veliki državi. »Nekateri politiki Washingtona so se odločili, da se bodo borili za tuje države, predsednik Trump pa se bo vedno boril za Američane,« je pribil Shah.