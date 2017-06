Trump napovedal umik ZDA iz podnebnega sporazuma

WASHINGTON – Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal umik ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma, hkrati pa izrazil pripravljenost za nova pogajanja o podnebnem sporazumu, ki bo poštenejši do ZDA. Pariški podnebni sporazum to menda ni, saj po Trumpovem prepričanju pomaga drugim državam, da dobijo ekonomsko prednost pred ZDA.

Baje ves svet izkorišča ZDA

Trump je v dolgi razlagi svoje odločitve zavrnil znanstveno statistiko o segrevanju ozračja kot zanemarljivo in užival v aplavzu članov administracije, ki so jih v Rožnem vrtu postavili v prve vrste pred novinarje, ki so nemo poslušali Trumpovo realnost o mednarodnem redu in odnosih na čelu s trditvami, da ves svet izkorišča ZDA, kar se bo pod njegovo vladavino končalo.

Trump je trdil, da bi vztrajanje ZDA pri pariškem podnebnem sporazumu uničilo ameriško gospodarstvo, ko bi največji onesnaževalci, kot sta Kitajska in Indija, lahko še naprej onesnaževali okolje. Pri tem se je skliceval na Wall Street Journal, ki piše, da je umik iz sporazuma v ameriškem interesu, posledic za podnebje pa da ne bo.

Obljublja najčistejša zrak in vodo

»ZDA bodo pod mojim vodstvom imele najčistejšo vodo in najčistejši zrak na svetu,« je dejal Trump in ponudil kongresnim demokratom, naj sodelujejo z njim za nov sporazum, ki bo zaščitil ZDA in davkoplačevalce. »Naj pridejo obstrukcionisti in se usedejo z menoj, da bo vse lepo in prav,« je med drugim dejal predsednik, ki zagotavlja, da ga okolje zelo skrbi, vendar je čas, da se Pittsburgh in druga ameriška mesta postavijo nad Pariz.

Trumpa je predstavil podpredsednik Mike Pence, ki je zagotovil, da gre predsedniku za ameriška delovna mesta. Za Trumpom je dejanje upravičeval upravitelj agencije za zaščito okolja (EPA) Scott Pruitt, ki je bil poleg ideologa Steva Bannona glavni pobudnik uresničitve predvolilne obljube. Na drugi strani pa so bili hči Ivanka, znanost, podjetja, evropski zavezniki, papež Frančišek in praktično ves svet ...