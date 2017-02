Trump mora sprejemati begunce

SAN FRANCISCO – Tričlanski senat zveznega prizivnega sodišča v San Franciscu je soglasno zavrnil zahtevo pravosodnega ministrstva ZDA za odpravo prepovedi izvajanja izvršnega ukaza predsednika Donalda Trumpa, s katerim je začasno prepovedal vstop v ZDA državljanom sedmih muslimanskih držav in beguncem. Trumpa poraz na prizivnem sodišču predsednika ZDA ni omajal in je nemudoma tvitnil, da se »vidijo na sodišču«, ker gre za varnost ZDA.

Politično sodišče razdeljeno 4 : 4

STA ocenjuje, da je Trump verjetno mislil na vrhovno sodišče ZDA, kjer ga potem v primeru pritožbe čaka nov poraz, tudi če se vrhovni sodniki razdelijo po ideološki črti. Razmerje med konservativnimi in liberalnimi člani sodišča je trenutno štiri proti štiri in v primeru neodločenega izida velja odločitev nižje stopnje. Jay Insley, guverner zvezne države Washington, ki je Trumpa tožila skupaj z Minnesoto, je predsedniku sporočil, da so se pravkar že videli na sodišču, kjer je izgubil.

Poraz vlade pred sodiščem je bil pričakovan, ker sta dva člana sodišča, ki sta odločala o ukazu, imenovala demokratska predsednika Jimmy Carter in Barack Obama. Tretjega je imenoval republikanec George Bush ml.

Javnost ima velik interes

Prizivno sodišče San Francisca je sicer odločalo le o tem, ali odločitev sodnika Jasona Robarta iz Seattla, ki je Trumpov ukaz zamrznil, ostaja v veljavi do konca sodnih in pritožbenih postopkov, ki se jih je doslej po ZDA glede ukaza nabralo več kot 20. Sodniki so Robartovo odločitev pustili pri miru, pri tem pa Trumpu poslali še nekaj jasnih sporočil.

Trump je po twitterju ostro napadal Robarta in kasneje tudi prizivno sodišče, še preden je sploh kaj odločilo. Prizivni sodniki so mu soglasno sporočili, da vlada ni predstavila nobenega dokaza, zakaj se naenkrat tako mudi s prepovedjo vstopa priseljencem in beguncem. »Javnost ima velik interes za varnost, obenem pa tudi velik interes za prosta potovanja, ohranjanja družin in svobode pred diskriminacijo,« so sporočili sodniki. Ob tem so tudi gladko zavrnili argument vlade, da lahko Trump kot predsednik glede priseljencev počne, kar se mu zdi, sodišča pa o njegovih odločitvah ne smejo dvomiti. »Ta argument nima nobenega pravnega presedana in je v nasprotju s temeljno strukturo naše ustavne demokracije,« je sporočilo prizivno sodišče.

Trump je 27. januarja podpisal izvršni ukaz o 90-dnevni prepovedi potovanja v ZDA državljanom Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije in Jemna, za 120 dni vsem beguncem in za nedoločen čas sirskim beguncem. Ukaz je čez noč prizadel tudi imetnike dovoljenja za delo in bivanje v ZDA ter imetnike veljavnih vizumov kakor tudi begunce, ki so prestali podroben pregled, ki traja dve leti, preden so jim dovolili priti čez ocean.

Preganjali ga bodo

»Trumpov ukaz je ustvaril nepotrebno zmešnjavo za otroke, družine, študente in druge ljudi. Če bi k temu pristopil bolj premišljeno, ne bi doživel tega poraza,« je sporočila pravosodna ministrica Minnesote Lori Swanson. Njen kolega iz države Washington Bob Ferguson pa mu je svetoval, naj umakne »škodljiv in pomanjkljiv ukaz«, sicer ga bodo preganjali naprej.

Pravosodno ministrstvo ZDA, ki ga je v četrtek prevzel minister Jeff Sessions, se je odzvalo umirjeno s sporočilom, da odločitev sodišča proučujejo in razmišljajo o svojih možnostih. Trumpova svetovalka Kellyanne Conway pa je zatrdila, da ima predsednik široka pooblastila glede zaščite državljanov in da se veselijo skorajšnje sodne zmage.

Prizivno sodišče je sicer v odločitvi na 29 straneh menilo, da vlada ni pokazala, da ima možnosti za ponovno uveljavitev Trumpove prepovedi potovanj in ni z ničimer dokazala, da odprava izvršnega ukaza povzroča nepopravljivo škodo nacionalni varnosti. Trumpovi odvetniki med drugim pač niso uspeli dokazati, da petletni otroci ali 80-letne prababice, ki jih je zajel ukaz, pomenijo grožnjo.