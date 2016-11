Trump bo vzel takega, ki je ljubici nosil državne skrivnosti

NEW YORK – Kampanja predsedniške kandidatke zelenih Jill Stein je v ponedeljek začela postopek za ponovno preštevanje glasovnic v ameriški zvezni državi Pensilvaniji, potem ko je to že v petek storila v Wisconsinu, kjer bodo glasove začeli znova šteti v četrtek. Republikanec Donald Trump medtem še naprej sestavlja svojo vlado.

Informirana ljubica

V ponedeljek se je srečal z nekdanjim generalom in direktorjem obveščevalne agencije Cia Davidom Petraeusom, ki ga menda ima v igri za državnega sekretarja. Petraeus je odstopil s položaja direktorja Cie, ker je svoji ljubimki predajal državne skrivnosti.

Na Trumpa je glede na tvit Petraeus naredil velik vtis. Naklonjenost je očitno obojestranska, saj je Petraeus dejal, da je Trump pokazal veliko razumevanje za številne izzive in rešitve po vsem svetu.

Trump je v ponedeljek uradno osvojil tudi zvezno državo Michigan, kjer so potrdili izide, vendar bo Steinova tudi tam do srede vložila zahtevo za ponovno preštevanje glasov. Trump ima zdaj 306 elektorskih glasov, demokratka Hillary Clinton 232, za zmago pa jih je potrebnih 270. V nedeljo je Newyorčan več ur pošiljal tvite, s katerimi je sprožal dvom o legitimnosti volitev, na katerih je zmagal.

Razlika: dva milijona glasov

Clintonova je po ZDA osvojila več kot dva milijona glasov več od njega, vendar pa je Trump tvital, da je to zato, ker so milijoni volili nezakonito. Dokaza za to ni podal in tudi njegov štab ga ni odkril. Krivi so menda spet mediji, ki o tem ne poročajo.

Medijev za zdaj še ne krivi za notranje spore v stranki in lastni tranziciji okrog položaja državnega sekretarja. Novoizvoljeni podpredsednik ZDA Mike Pence naj bi pritiskal, da položaj dobi nekdanji predsedniški kandidat republikancev Mitt Romney. Ostali okrog Trumpa nad človekom, s katerim sta se v času kampanje grdo zmerjala, niso navdušeni in to tudi povedo.

Grožnja zdravstvu

Trump se bo danes spet sestal z Romneyjem in drugim kandidatom za isti položaj, senatorjem iz Tennesseeja Bobom Corkerjem. Nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani pa naj bi se moral zadovoljiti s položajem ministra za domovinsko varnost.

CNN poroča, da je Trump že našel ministra za zdravstvo, kar pa ne bo upokojeni zdravnik Ben Carson, ki se je potegoval za republikansko predsedniško kandidaturo. Trump naj bi izbral odločnega nasprotnika zdravstvene reforme predsednika Baracka Obame, kongresnika iz Georgie Toma Pricea.

Upokojeni ortoped, ki je postal politik, trdi, da je »obamacare« grožnja kakovostnemu javnemu zdravstvu v ZDA, in je že predlagal spremembe. Bistvo teh je, da davkoplačevalci dobijo posebne davčne kredite, da si sami plačajo zavarovanje – na leto od 1200 do 3000 dolarjev, kar v povprečju v starem sistemu pred Obamovo reformo zadostuje za nekaj mesečnih premij.