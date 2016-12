Trkanje v vesolju ga spravlja ob pamet

PEKING – Astronavt Yang Liwei je leta 2003 postal prvi Kitajec v vesolju, potem ko je uspešno prestal 21-urno misijo na krovu plovila Shenzhou 5. Pozneje je povedal, da je bil med poletom nervozen in zaskrbljen, ker je slišal nenavadne zvoke, ki so spominjali na tolčenje s kladivom po kovinskem vedru. Čeprav po vrnitvi na Zemljo teh zvokov ni več slišal, so nekaj podobnega doživeli tudi drugi kitajski astronavti na krovu plovil Shenzhou 6 in Shenzhou 7. Tudi oni so pričali, da so slišali nenavadno razbijanje.



Liwei je sedel na krov plovila Shenzhou 5 16. oktobra 2003 in postal 241. oseba, ki je obiskala vesolje. Priznava, da ga namesto veselja in ponosa še vedno preganja tisti nenavadni zvok. »Doživel sem nekaj nepojasnjenega, občasno trkanje,« je opisal novinarjem. »Ni prihajalo ne iz notranjosti ne iz zunanjosti plovila. Slišati je bilo, kot bi kdo z lesenim kladivom tolkel po vesoljski ladji.« Zvok je Liweija zelo nerviral in vznemiril, začel se je premikati po plovilu in kukati skozi okence, da bi našel izvor. A je bilo vse videti v najlepšem redu. Po 21 urah se je Liwei vrnil domov in poskušal z različnimi glasbili posnemati zvoke, ki jih je slišal, da bi lahko tehniki ugotovili, kaj se je dogajalo. A doslej ni to uspelo še nikomur. »Preden so poleteli naslednji astronavti, sem jim povedal, da bodo slišali trkanje, da je to normalen pojav in da jim ni treba skrbeti.«



Kitajska gre na Mars



Liwei se je rodil v provinci Liaoning leta 1965 in je postal prva oseba, ki je poletela v sklopu kitajskega vesoljskega programa. Ta je do današnjega dne močno napredoval. Kitajci so letos potrdili namero, da bodo vstopili v tekmo, in predstavili največji radijski teleskop na svetu, v vesolje bodo poslali svoj laboratorij in začeli graditi lastno vesoljsko postajo. Prav tako nameravajo poslati ljudi na Mars. Oktobra je azijska velikanka objavila, da prav tako izdelujejo novo letalo, ki bi lahko vsak dan do roba vesolja odpeljalo 20 potnikov. Vzletelo bi navpično in tudi samo pristalo. Obstajata dve različici. Ena bi tehtala 10 ton in bi čez krila merila šest metrov. Ta manjša verzija bi na krovu nosila pet ljudi in dosegla višino 100 kilometrov, kjer se uradno začne vesolje, tako bi potniki lahko izkusili dve minuti breztežnosti. Večje plovilo bi imelo 1000 ton in 12 metrov dolga krila, v njem bi lahko 20 ljudi poletelo 130 kilometrov visoko in dolge štiri minute uživalo v breztežnosti. Cena za posamezen polet bi se gibala med 190.000 in 236.000 evri.

Kitajska vesoljska postaja Kitajska bi lahko začela graditi svojo vesoljsko postajo že prihodnje leto. Tako je povedal glavni inženir človeških odprav Zhou Jianping. »S koncem misije vesoljskega laboratorija bo Kitajska začela graditi lastno vesoljsko postajo.« Ta bo ekonomsko učinkovitejša od Mednarodne vesoljske postaje in bo uporabljala več podatkov. Osnovni modul bodo v vesolje poslali leta 2018, delovati pa bo začela leta 2022. Spomnimo se, da so Kitajski onemogočili sodelovanje pri Mednarodni vesoljski postaji, predvsem zaradi skrbi Američanov, da bi bilo varnostno tveganje preveliko, saj je Kitajska močno pod vplivom lastne vojske.