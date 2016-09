Triletnik tri dni z volkovi in medvedi

TUVA – Droben otročiček je preživel tri dneve popolnoma sam v sibirskem gozdu, kjer živijo krdela volkov in medvedov. Vse, kar je imel triletni Tserin Dopchut s seboj, je bilo nekaj grižljajev čokolade, to je imel spravljeno v žepu. Malček je bil v varstvu praprababice na ruskem območju Tuva. Tam se je igral s pasjim mladičkom in mu sledil v divjino tajge. Ko je izginil, so organizirali obsežno iskalno akcijo, saj so nočne temperature tam že okoli ničle.



Nesrečni otročiček je bil oblečen le v dnevna oblačila, preživel pa je, ker si je naredil posteljo med koreninami mogočnega macesna. Medtem se je kužek vrnil domov. Dolge tri dni je na stotine ljudi prečesavalo pokrajino, na koncu pa je otroka uzrl njegov stric. Guverner Tuve Sholban Kara-Ool je pojasnil: »Prepoznal je stričev glas, ko ga je klical, poklical ga je nazaj. Potem ko ga je stric objel, je mali vprašal, ali je z njegovim avtomobilčkom vse vredu. Povedal je, da je prvi dan jedel čokolado, nato pa je našel suho mesto pod drevesom in spal med koreninami. Zdaj, ko so ga našli, bo vsa vas priredila zabavo, da bi proslavili njegovo preživetje. Zaradi poguma in iznajdljivosti si je prislužil novo ime, Mowgli. »Zdaj prerokujejo, da bo tudi sam postal rešitelj, saj je pokazal izjemno vzdržljivost za svoja leta, ker je tako dolgo preživel povsem sam v teh mrzlih gozdovih.«



Da je bila zadeva resna, potrjuje vodja reševalcev Ayas Saryglar: »Situacija je bila zelo nevarna. Reka Minas je hitra in mrzla. Če bi padel vanjo, bi to pomenilo gotovo smrt. Prav tako so v gozdu volkovi in medvedi. Medvedje se zdaj redijo, da bi si nabrali zalog za zimo. Napadejo prav vse, kar se premika. Povrhu je čez dan toplo, ponoči pa poledeni. Če pomislimo, da je otrok izginil čez dan in ni bil dovolj oblečen, je vse skupaj še bolj neverjetno. Imel je le majico in čevlje, nobenega plašča.«



Dečkov oče je vojak v ruski armadi. Drugi člani družine so bili med njegovim izginotjem na polju in prinašali žetev. Zdravniki so ga pregledali in potrdili, da ni utrpel resnejših poškodb.