Trepetajo od strahu: zaradi grožnje evakuirali 60 šol!

MONTREAL – Na vzhodu Kanade so danes zaradi možne grožnje izpraznili 60 šol, tudi fakultet, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila kanadska policija. Za kakšno grožnjo naj bi šlo, niso povedali.

Učence in dijake vseh osnovnih in srednjih šol na Otoku princa Edwarda so prepeljali na varne lokacije, je sporočila zvezna policija. Policija Nove Škotske pa je sporočila, da je prejela anonimno grožnjo o podstavljeni bombi na treh univerzitetnih kampusih v tej pokrajini, še poroča AFP.