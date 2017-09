Trdijo, da Tito ni umrl 4. maja, ampak že mesece prej

LJUBLJANA, BEOGRAD – Ob smrti Josipa Broza Tita, nekdanjega predsednika SFRJ, je bilo pretočenih veliko solz, danes, 37 let po njegovi smrti, pa več zgodovinarjev, biografov in teoretikov zarot trdi, da veliki vodja v resnici ni umrl 4. maja 1980, temveč že veliko prej.

»Josip Broz Tito je umrl,« naj bi svet za zaščito ustavnega reda SFRJ v največji tajnosti že 14. februarja 1980 sporočil vojaški ladji Split, ki je bila takrat v Črnem morju. Vest so kmalu umaknili, saj naj bi takrat klinično mrtvega predsednika priključili na aparate, dokler se državni vrh ne bi odločil, kaj bodo po njegovi smrti naredili in kako bi ohranili stabilnost v državi. Kot poroča srbski Kurir, naj bi ljubljanski klinični center po tem le še čakal šifrirano sporočilo »Tekma se je začela«. To naj bi označilo trenutek, v katerem bi javnost lahko obvestili o Titovi smrti. Priključen na aparate naj ne bi zdržal dolgo, ampak je menda izdihnil pred zoro 19. februarja. Ali naj bi potem še več mesecev, vse do 4. maja, ugotavljali, v katero smer bodo peljali vodenje države, pa niso pojasnili.

Kakor koli že, to teorijo je kirurg Predrag Lalević, ki je za Titovo zdravje skrbel zadnjih 16 let njegovega življenja, odločno zavrnil. »Čas njegove smrti je znan do sekunde natančno. Takrat je umrl, vse ostalo so neumnosti. Jaz osebno sem izključil aparate. Njegov zdravnik sem bil od leta 1964 pa vse do njegove smrti,« je povedal in dodal, da se Jovanka Broz v ljubljanski bolnišnici ni pojavila niti enkrat.