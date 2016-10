Trajalo je sedem let: končno podpisali sporazum Ceta

BRUSELJ – Evropska unija in Kanada sta danes slovesno podpisali trgovinski sporazum Ceta. Do podpisa sporazuma, o katerem sta se strani pogajali sedem let, prihaja po zapletih s potrjevanjem v Belgiji, zaradi česar je bil odpovedan za četrtek predvideni slovesni podpis. Sporazum bo odpravil večino carin in okrepil trgovino med stranema.

Sporazum so v imenu EU danes v Bruslju podpisali predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in predsedujoči Svetu EU, slovaški premier Robert Fico. V imenu Kanade je Ceto podpisal premier Justin Trudeau.

Z uveljavitvijo celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma Ceta bo odpravljenih več kot 99 odstotkov carin v trgovini med EU in Kanado. Njuna trgovina naj bi se povečala za 12 milijard evrov letno, Ceta pa naj bi tudi spodbudila rast in povečala število novih delovnih mest na obeh straneh Atlantika.

Sporazum Ceta bo začasno stopil v uporabo po potrditvi v Evropskem parlamentu, kar naj bi se zgodilo predvidoma decembra ali januarja prihodnje leto. Nato naj bi stekel proces ratifikacije v nacionalnih parlamentih članic EU, ki bi lahko trajal leta.

Ob Ceti sta strani v okviru vrha EU in Kanade danes podpisali tudi sporazum o strateškem partnerstvu, s katerim želita poglobiti dialog in sodelovanje na zunanjepolitičnem področju.