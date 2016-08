Titov bunker za turiste

Nacionalni park Paklenica je bogatejši za izjemno turistično ponudbo. Konec tedna so za javnost odprli preurejen podzemni bunker, ki so ga v začetku 50. let prejšnjega stoletja v času izjemno napetih odnosov s Stalinovo Sovjetsko zvezo začeli graditi za jugoslovanskega predsednika Tita in njegove najožje sodelavce. No, po Stalinovi smrti 5. marca 1953 so se razmere korenito spremenile, sprta komunistična režima sta spet postala prijateljska in gradnjo bunkerja so ustavili, saj veliki brat ni več grozil. Že skoraj zgrajeni bunker 80 metrov pod površjem so zabetonirali in šele leta 1991 so znova stopili v skrivališče. V nasprotju s pričakovanji in govoricami o polnem vojaškem skladišču so naleteli na gole stene in zarjaveli puškomitraljez. Do 1997. je bunker v najožjem delu soteske potoka Velika Paklenica uporabljala hrvaška vojska, odtlej pa ga upravlja nacionalni park. Urejanje Podzemnega mesta Paklenice, kot se imenuje, je trajalo 14 let, stalo pa približno 2,5 milijona evrov (20 milijon kun). Od skupno 2000 kvadratnih metrov so jih za obiskovalce do zdaj uredili približno 1100; poleg dveh muzejskih sob sta gostom na voljo gostinski lokal in prodajalna spominkov, ker pa je Paklenica mednarodno priznano plezališče, so v bunkerju poleg sodobne informacijske točke o parku in gorništvu nekatere stene spremenili v plezalne. Pripravljajo tudi ambulanto hrvaške gorske reševalne službe in sobo, kjer bo prikazana gradnja atomskega zaklonišča za tovariša Tita, čeprav ni poročil, da ga je maršal kdaj obiskal. Načrtujejo, da bodo Podzemno mesto Paklenica s pomočjo evropskih sredstev povsem dokončali leta 2018. Temperatura zraka v bunkerju je 15 stopinj Celzija.