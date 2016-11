Tisoči evrov kazni za ustanovitelja protiislamskega gibanja

DRESDEN – Deželno sodišče v Dresdnu je danes potrdilo sodbo nižjega sodišča iz maja, ki je ustanovitelja protiislamskega gibanja Pegida Lutza Bachmanna zaradi podpihovanja sovraštva obsodilo na plačilo 9600 evrov globe. Deželno sodišče je razsodilo, potem ko sta se tožilstvo in obramba pritožila na sodbo nižjega sodišča.

Na Tenerifu namesto na sodišču

Sodnik je potrdil razsodbo nižjega sodišča, potem ko sta tožilstvo in obramba na njegovo pobudo umaknila pritožbi. S tem je sodba sodišča iz maja postala pravnomočna. Bachmann mora plačati kazen v višini 9600 evrov in poravnati stroške procesa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bachmanna danes ni bilo na sodišču, kot je povedala njegova zastopnica, je na Tenerifu.

Ustanovitelja Pegide je sodišče maja zaradi žalitve in poniževanja migrantov obsodilo na denarno kazen, vendar sta se nato pritožila tožilstvo in obramba. Tožilstvo je zahtevalo za Bachmanna sedemmesečno zaporno kazen, obramba pa, da ga oprostijo.

Bachmann je s svojimi komentarji na facebooku leta 2014 poniževal begunce in spodbujal sovraštvo proti njim. Med sojenjem je zanikal, da je napisal te komentarje, v katerih so begunci označeni za smeti in živali.

Škandali v vrhu

Pegida je začela protestne shode proti islamizaciji Nemčije leta 2014, ko se je vsak teden po več tisoč ljudi zbralo na protestih v Dresdnu, pojavljali pa so se tudi v drugih nemških mestih.

Vmes je gibanje doživelo številne škandale in odstope v vrhu gibanja, zaradi katerih je skoraj izginilo s političnega prizorišča, nov zagon pa je dobilo po terorističnih napadih v Parizu novembra lani in s povečanim pritokom beguncev v Evropo. Oktobra so ob drugi obletnici gibanja organizirali protest v Dresdnu, vendar se ga je udeležilo le nekaj tisoč ljudi, medtem ko se jih je na vrhuncu udeležilo tudi po več deset tisoč.