Težki časi za Kubo

Kot je značilno ob velikih svetovnih spremembah, se prelomni dogodki izrazijo skozi številne astrološke aspekte, v povezavi z mrki in lunacijami.



V karti neodvisne Kube je ascendent v skromni, pridni in uslužni devici, Merkur je v 10. hiši, ujet med Neptun, veliko družbeno iluzijo in zavajanje, in Pluton, ki nakazuje brutalnost, nasilje režima, neusmiljen boj za moč in oblast. Slednji je še v opoziciji z revolucionarnim Uranom v 4. hiši domovine – z nasprotniki se obračuna hitro, neusmiljeno in dokončno. Ljudstvo, Luna, je v škorpijonu ob karmičnem vozlu, dispozitor je Pluton, planet smrti in morije, kar kaže, da je na neki način tudi ljudstvo sam sebi rabelj, državljani sodelujejo pri terorju in omejevanju, da bi s tem odplačali karmo oziroma se kolektivno nečesa naučili, nekaj transformirali.



Oblast je (bila) trdno ustoličena s Soncem na samem vrhu karte v biku. Jasno se izrisuje podoba oblastnika v smislu Sončnega kralja, ki služi svojim užitkom in sli po pridobivanju materialnega. Dispozitor, Venera, je v 8. hiši skupnega denarja države, vrh lepega lotosa, torej so na račun ureditve cveteli črni trg, dobičkarji, korupcija, vse s podporo tako ljudstva kot oblastnikov. Zdi se, kot da bi v neki neptunovski iluziji in zaradi opisanih koristi na sprevrženi način vsi igralci poganjali sistem.



Nedavne spremembe kričijo v vsakem delu karte. Od tranzitov – Saturn, neizprosni karmični učitelj, na Uranu, planetu svobode in nenadnih sprememb, v 4. hiši domovine, dobrotnik Jupiter na pr. vladarju, pr. Luna na Plutonu – velika transformacija države in ljudi, smrt in nov začetek, s Kironom, na boleč način. Pr. Pluton eksaktno na pr. MC, zlom oblasti, korenit konec, pr. MC kvadrat Uran – hitre, nagle spremembe v državnem vrhu, pr. Sonce na pr. MC – postavljanje nove oblasti na boljših temeljih, pr. Venera na Sonce – ponovno z nekimi materialnimi koristmi … Po osvoboditvi prihajajo katarza, čiščenje, morda obračunavanje in poravnavanje računov – tr. Saturn na Uranu, v opoziciji s Plutonom in Merkurjem, v kvadratu s pr. Soncem in MC, na oseh 4. hiša domovine in 10. hiša oblasti. Pr. Luna se še vse leto vrti po tr. Plutonu, prihaja pa v konjunkcijo s Saturnom, kar je vrhunec obdobja karmičnega čiščenja … Bolj kot svobodna brezskrbna prihodnost jih torej čakajo težki časi, daljši proces čiščenja in transformacije, obremenitev in pritiskov. Šele po letu 2018 pride Venera, vladarica MC, na ascendent in zamenja znamenje iz grandioznega leva v skromno devico, hkrati je tr. dobrotnik Jupiter v 4. hiši domovine in se zaključijo težki tranziti Plutona in Saturna. Šele tedaj si torej lahko Kubanci obetajo zares lepše in boljše čase.

