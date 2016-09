Težka pot svetnice

Zanimivo je, da imajo ljudje, ki pomagajo revnim, človekoljubi, v osnovi dobre astrološke aspekte za služenje denarja. Ne gre namreč za to, da ga nimajo ali ne dobijo, samo razdajo ga naprej. Tudi Luna matere Tereze je v biku, kar je materialno odličen znak. Kar trije planeti so v 8. hiši premoženja drugih ljudi – kar je logično, saj se je »ukvarjala« prav s tem denarjem, ne s svojim. Sonce je na drugi strani v skromni devici, ki se posveča služenju drugim, v opoziciji s Kironom, ki označuje bolečino. Njena pot ponižnosti in skromnosti torej ni bila lahka.



Močno poudarjen je Neptun, planet sočutja, razumevanja, pomoči, duhovnosti. Povezuje se tako z Luno – služenje ji je seglo globoko v srce, ni ga samo opravljala, z južnim karmičnim vozlom, kar govori o verjetnosti preteklih življenj, ki so bila prav tako usmerjena v duhovnost ali pomoč drugim, ter z Uranom, vladarjem njene 2. hiše denarja, kar govori o neskladju med zasebno pridobljeno lastnino in čutom za razdajanje le-te drugim.



Astrološka kombinacija za katoliško vero je povezava Neptuna in Jupitra. V karti je imela kvadrat med njima. Slednji je tudi vladar njenega ascendenta (in 12. hiše, ki je povezana z duhovnostjo), kaže njeno vizijo, širši pogled na problematiko in ambiciozne cilje, seveda na njenem področju. Položen je na vrh karte, kar priča o njeni javni prepoznavnosti in ugledu, v tehtnici, ki je znamenje ravnovesja in ukvarjanja z drugimi. Vpet je v naporen T-kvadrat z Neptunom in Uranom, vladarjem njene 2. hiše denarja. Morda je bila njena vera včasih preveč goreča, sočutje preveliko in je mejilo na pretirano odpovedovanje lastnim koristim za druge, šla je prek sebe, Uran pa vnaša v njen značaj tudi upornost, skrajnost, revolucionarnost.



Deveto hišo povezujemo s tujino in religijo, in kar trije planeti so v njej. Vladar je v kvadratu s Plutonom, kar pomeni, da bivanje tam ni bilo samo prijetno, ampak se je morala soočiti z marsikatero krizo, doživela je globoko preobrazbo, navsezadnje pa označuje tudi smrt, ki ji je bila ves čas priča.



Samski stan oziroma odpoved ljubezni kaže kvadrat med Saturnom in Venero, ki je hkrati vladarica hiše ljubezni, položena pa je v 8. hiši spolnosti. Kljub čutni Luni v biku v hiši ljubezni je torej prevladala omenjena kombinacija, ki govori o blokadi, ohladitvi, osamitvi, nekem odpovedovanju na tem področju oziroma zelo dobesedno opisuje njen nunski stan.



Če bi bila še živa, bi se septembrski sončni mrk dovršil blizu njenega Sonca, ki označuje človekovo življenjsko pot. Astrološka simbolika torej tudi posmrtno označuje mesec, ko so jo razglasili za svetnico.

