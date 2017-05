Tesla v rdečem

NEW YORK – Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je v prvem četrtletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal izgubo za 17 odstotkov na 330 milijonov dolarjev, prihodki pa so se več kot podvojili z 1,15 na 2,7 milijarde dolarjev. Tesla še vedno načrtuje začetek prodaje cenejših vozil Model 3 letos julija. Ta vozila bodo s ceno 35.000 dolarjev dostopnejša širšemu krogu kupcev kot doslej. Konec lanskega leta je Tesla kupil tudi proizvajalca sončnih celic SolarCity in bo v drugem četrtletju začel proizvodnjo strešnih sončnih panelov.

Sončne celice in razvoj Modela 3 ter tudi širitev mreže polnilnih postaj za akumulatorje električnih avtomobilov po ZDA in odpiranje novih trgovin po svetu so glavni razlog za izgubo, ki se sicer niza že vseh 14 let, odkar podjetje deluje. Kljub temu njegova tržna vrednost znaša 50,6 milijarde dolarjev.

V minulem četrtletju je Tesla prodal 25.000 avtomobilov ali 69 odstotkov več kot v prvem četrtletju lani, kmalu pa bo začel proizvodnjo modelov 3, in sicer uvodoma po 5000 na teden, v prihodnjem letu pa po 10.000 na teden.

Delnice Tesle so se v podaljšanem borznem trgovanju po objavi rezultatov pocenile za manj kot odstotek na 308,60 dolarja, ker je bila izguba na delnico brez upoštevanja enkratnih stroškov 1,33 dolarja na delnico, analitiki pa so pričakovali manj, in sicer okrog 1,23 dolarja na delnico.