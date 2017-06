Temperaturni ekstremi

1. Afrika: afriška celina se ni še nikdar tako segrela kot v tunizijskem mestu Kebili, ko je 7. julija 1931 sonce razbelilo zrak na gorečih 55 stopinj Celzija. Štiri leta pozneje pa je tam najbolj pokazala zobe tudi zima, saj so 11. februarja 1935 v maroškem mestu Ofrane namerili ledenih 23 stopinj pod ničlo.



2. Antarktika: na v večni sneg in led uklenjeni Antarktiki sicer nihče ne pričakuje visokih temperatur, zaradi katerih bi si želeli skočiti v kratka poletna oblačila. Pa vendar so celo tam marca predlani namerili za Antarktiko rekordno visokih 17,5 stopinje. Čeprav je drugi ekstrem precej bolj šokanten in za življenje neustrezen, saj je 21. julija 1983 na raziskovalni postaji Vostok živo srebro pokazalo 89,2 stopinje pod lediščem.



3. Azija: po ocenah Mednarodne meteorološke organizacije je najbolj vroče mesto na svetu tajska prestolnica Bangkok s povprečno temperaturo 28 stopinj Celzija, pa vendar se z lento azijskega mesta, kjer je živo srebro poskočilo najvišje, ponaša izraelski Tirat Zvi, kjer so 21. junija 1942 namerili vročih 54. Na drugem koncu spektra je sibirsko naselje Ojmjakon, z najnižjo temperaturo 67,7 stopinje pod ničlo, kolikor je termometer pokazal 6. februarja 1933.



4. Evropa: tudi Evropa ne uide vročinskim valovom, eden pa je najmočneje prizadel Grčijo leta 1977, ko je 10. julija v Atenah temperatura narasla na 48 stopinj. Najbolj pa so ljudje dregetali v vasi Ust-Shchuger v evropskem delu Rusije na zadnji dan leta 1978, ko je temperatura ozračja padla na dobri 58 stopinj pod ničlo.



5. Severna Amerika: ameriška puščava smrti se zna spremeniti v razbeljeno peč, kar se je zgodilo tudi 10. julija 1913 z žgočimi 56,7 stopinje Celzija, kar je še danes rekordna vročina, kadar koli izmerjena in zabeležena na Zemlji. Najbolj pa je v Severni Ameriki zmrazilo 9. januarja 1954, ko so temperature na grenlandski raziskovalni postaji North Ice padle dobrih 66 stopinj pod ledišče. Čeprav bi zaradi skrajnosti, ki je je sposobna narava, morda omenili tudi kalifornijsko mesto Needles, kjer je avgusta pred petimi leti padal že skoraj vroč dež s temperaturo 46 stopinj Celzija.



6. Južna Amerika: v Južni Ameriki sonce še nikdar ni tako razgrelo ozračja kot 11. decembra 1905, ko je termometer v argentinskem mestu Rivadavia pokazal 48,9. Hkrati se Argentina ponaša tudi z lento najhladnejšega južnoameriškega kraja, ko so v Sarmientu 1. junija 1907 izmerili 32,8 stopinje pod ničlo.



7. Oceanija z Avstralijo: na drugi januarski dan leta 1960 so v južnoavstralskem mestu Oodnadatta namerili za to območje rekordnih 50,7 stopinje Celzija. Najbolj ledeno pa je bilo 29. junija 1994, znova v Avstraliji, ko je v tamkajšnjem smučarskem središču Charlotte Pass živo srebro pokazalo –23 stopinj.