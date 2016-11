»Ta noč se bo vpisala v zgodovino. Američani so spregovorili in izvolili svojega vodjo. Amerika je izvolila svojega predsednika,« je dejal Mike Pence. Za njim je na oder prišel Donald Trump z ženo Melanio Trump, sinom Barronom in drugimi.

Najprej se je opravičil, da so morali čakati, in se jim zahvalil. Razkril je, da ga je poklicala Hilary Clinton in mu čestitala, on pa ravno tako njej za težko kampanjo. Razgretemu občinstvu je dejal, da ji morajo biti hvaležni za njena dejanja, zdaj pa da je čas, da Američani stopijo skupaj. Želi biti namreč predsednik za vse Američane, saj da je to pomembno zanj. Tistim, ki ga ne podpirajo, ponuja roko, da bodo lahko enotno delovali v državi. »Vse življenje sem že v poslu in gledam projekte, ki se niso začeli, pa bi se morali. V naši državi vidim ogromen potencial. Vsak Američan bo imel možnost, da uresniči svoje potencial,« napoveduje Trump. Ne pozabite, da je v obljubljeno deželo Ameriko prišla tudi njegova žena Melania, ki bo zdaj postala prva dama ZDA.

Najprej starši, bratje in sestre, potem Melania

»Amerika se ne bo zadovoljila z ničimer manj kot z najboljšim, Ameriški interesi bodo prvi, z vsemi pa bomo ravnali pošteno,« obljublja Trump. Nato se je zahvalil staršem, ki z neba gledajo nanj, sestrama Mary Ann in Elisabeth, bratu Robertu, Melanii, Ivanki, Ericu, Tiffany, Barronu in celotni družini. Zahvalil se je tudi tajni službi, ker da so super ljudje.

»Da bo res zgodovinski dan, bomo morali dobro delati. In bomo. Veselim se, da bom vaš predsednik, mogoče tudi osem let. Lahko boste rekli, da je to bilo nekaj, na kar ste ponosni. Kampanje je konec, naše delo pa se je šelo začelo. Takoj se ga bomo lotili in ga bomo opravili tako, da boste ponosni na predsednika. Ljubim to deželo! Hvala!«

Govor lahko spremljate na spodnji povezavi.