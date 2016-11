»Takega papirja v normalni državi ne moreš podpisati«

LJUBLJANA – Takšen sporazum, kot naj bi ga vladna stran sklenila z zdravniškim sindikatom Fides, ni bil v dogovoru s koalicijo, je danes povedal vodja poslancev SD Matjaž Han. Če je ministrica Milojka Kolar Celarc prekoračila svoja pooblastila in bo s tem morda zrušila dogovor z javnim sektorjem, bo moral premier Miro Cerar na to odgovoriti, je oster Han.

Potem ko je zdravniški sindikat Fides z ministrico za zdravje v ponedeljek zvečer sklenil dogovor in ponoči zamrznil stavko, je v koaliciji zašumelo. Kolar Celarčeva naj ne bi imela takšnega mandata koalicijskih partnerjev, ki so zasedali v ponedeljek popoldne, dogovor pa naj bi vplival na pogajanja s sindikati javnega sektorja, ki se nadaljujejo danes.

Han je v izjavi v DZ poudaril, da v SD na takšen sporazum, kot naj bi ga sklenili s Fidesom, nikakor ne bi pristali. »Vsak minister želi svoje področje reševati, zadeve pa ne gleda globalno,« je dodal.

Pojasnil je, da se izreka glede na to, kar je o sporazumu z zdravniki slišal iz medijev in glede na besedilo, ki ga ima v rokah. »Takega papirja v normalni državi kljub temu, da govorimo o zdravnikih in bolnikih, ne moreš podpisati,« je oster vodja poslancev SD. Kritičen je zlasti do zaveze glede spremembe plačnega sistema. »Kakršnega imamo, ga imamo. Ko bo začel eden iz njega skakati, ga je konec,« je še opozoril.



Zdaj je jasno, mandata za poseg v plače ni imela Ministrica za zdravje je v ponedeljek prejela mandat koalicije le za predlog priprave ter uskladitve normativov in standardov za zdravnike, pa je dejala vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec Lipicer. Tako ni imela mandata za to, da s sporazumom posežejo v sistem plač v javnem sektorju, je potrdila. Vendar pa je Kustec Lipicerjeva v izjavi novinarjem v DZ pojasnila, da glede na različne informacije v javnosti intenzivno preverjajo, kaj res drži glede sklenjenega dogovora z zdravniškim sindikatom Fides. Prav zato težko komentira, ali je sporazum ogrozil pogajanja z javnim sektorjem. »Če se bo izkazalo, da je bilo podpisano kaj več ali kaj drugega kot to, za kar je bil mandat, pričakujemo, da se bodo v vladi glede tega pogovorili,« je še opozorila.

Nejasne izjave

Tudi podpredsednik Desusa Tomaž Gantar je glede na javne izjave obeh strani ocenil, da so nekoliko nejasne. Na koaliciji je bilo po njegovih navedbah namreč jasno rečeno, da v tem trenutku ne bo posega v plačne razrede, da pa je to vprašanje, ki se lahko odpre na pogajanjih z vsemi sindikati javnega sektorja prihodnje leto. Gantar ne more reči, ali je ministrica presegla pooblastila. So pa v koaliciji po njegovih besedah enotni, da je za takšne spremembe v plačnem sistemu v resnici potreben konsenz in premislek ter da se jih ne sme delati v naglici ali pod pritiskom stavke.

Če je ministrica presegla pooblastila, bo po njegovih besedah moral o njenem položaju razmisliti premier sam. »Lahko pa predstavlja težavo, če je v resnici šlo za obljubo, ki ni imela podpore,« je pojasnil Gantar.

Besedilo še ni v javnosti

Točno besedilo sporazuma med vlado in Fidesom sicer še ni prišlo v medije. Sta pa Kuštrin in ministrica po sklenitvi dogovora v ponedeljek zvečer medijem pojasnila, da se s sporazumom priznavajo standardi in normativi, kot so opredeljeni v modri knjižici, predvideno je tudi nagrajevanje za tiste zdravnike, ki bodo presegli te standarde. Podrobne kriterije, kako bodo vrednotili preseganje, bodo še pripravili.

Pojasnila sta tudi, da sporazum določa, da bo ministrstvo za javno upravo oz. vlada do 1. decembra poslala v DZ spremembo zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki predvideva preboj 57. plačnega razreda. Plačni razredi od 58. do najvišjega 65. razreda so za sedaj rezervirani le za funkcionarje.

Prav tako se bodo v času zamrznitve stavke pogajali o spremembi kolektivne pogodbe za zdravnike, kjer bi izboljšali status mladih zdravnikov, specialistov in specializantov.

Če dogovora ne bi dosegli, bi danes zaostrili izvajanje stavke. Že mehki način izvajanja stavke v obliki 40-urnega delovnega tednika je v preteklih dveh tednih v bolnišnicah povzročil nemalo težav, predvsem so odpadale nenujne operacije, pa tudi nekateri pregledi. Ponekod so zdravniki kljub stavki morali delati nadure, da so po bolnišnicah lahko zagotavljali neprekinjeno zdravstveno varstvo.