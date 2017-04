Szenja poginila od žalosti

Nedavna raziskava je pokazala, da lahko ljudje umrejo zaradi žalosti, zlomljenega srca, in zdi se, da to velja tudi za živali. V živalskem vrtu SeaWorld v kalifornijskem San Diegu je nenadoma poginila polarna medvedka. Oskrbniki so opazili, da nič ne je in deluje brezvoljno, zato so preverili, kaj se z njo dogaja. Ko so se ji približali, pa so videli, da je poginila.



Medvedka Szenja je bila stara 21 let, kar 20 let, od odprtja tega živalskega leta, je sobivala z medvedko Snowflake, ki pa so jo konec februarja premestili v živalski vrt v Pittsburgh, da bi sodelovala v vzrejnem programu. Na tisoče ljudi je podpisalo peticijo proti premestitvi in ločitvi medvedk, poudarjali so, da je poteza nepotrebna in okrutna, ter opozorili, da pogine kar 60 odstotkov mladičev, ki se skotijo v ujetništvu. Toda uprava parka o tem ni hotela niti slišati. Snowflake je zaradi razmnoževanja že enkrat potovala v Pittsburgh, bilo je leta 2014, a jo je takrat Szenja spremljala.



Podpredsednica združenja za zaščito živali Peta Tracy Remain je prepričana, da je Szenja poginila zaradi zlomljenega srca: »Ostala je brez prijateljice, Szenja si ni želela nove družbe, zdelo se je, kot da je obupala nad življenjem. To bi moralo biti znamenje za drastične spremembe v SeaWorldu. Če jih ne bo, bo ladja začela toniti.«



Predstavnik SeaWorlda je dejal, da jih je medvedkina smrt šokirala, Al Garver, namestnik direktorja, pa je dodal, da je bila Szenja ljubljena članica njihove družine: »Zato je to za nas zelo težko obdobje. Szenja se ni dotaknila samo tistih, ki so zanjo skrbeli v dvajsetih letih, temveč tudi na milijone obiskovalcev, ki so jo imeli priložnost videti v živo. Ponosni smo, da smo bili del njenega življenja, ker vemo, da je navdihnila mnoge po svetu, ki bi zato radi zaščitili severnem medvede v divjini.«



Szenja je luč sveta ugledala v Nemčiji leta 1995, dve leti pozneje je prišla v ZDA. Polarni medvedje v divjini živijo okoli 18 let, v ujetništvu pa od 20 do 30. Veterinarji bodo opravili obdukcijo, ki bo razkrila pravi vzrok smrti.