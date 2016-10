Švicarski prostovoljni gasilci bodo spet lahko pili

Švicarske oblasti so nekoliko omilile popolno prepoved uživanja alkohola za prostovoljne gasilce in druge reševalne delavce, ki uporabljajo težko mašinerijo, saj je povzročila precejšnje težave z osebjem, še posebno v manjših krajih brez profesionalnih gasilcev. Omilitev seveda ne pomeni, da bodo švicarski prostovoljni gasilci odslej hodili na intervencije pijani – pomeni pa, da jih od prvega januarja prihodnjega leta ne bodo kaznovali, če bodo pred pozivom spili kakšno šilce žganja ali pivce za živce, dokler količina alkohola v krvi ne bo presegla pol promila; te meje se morajo držati tudi vozniki v Švici.



»Sprememba je bila nujna, saj so reševalne organizacije čedalje bolj odvisne od neprofesionalnih sodelavcev oziroma od osebja, ki v času klica na pomoč niso na dolžnosti,« so sporočili iz švicarskega zveznega urada za ceste. »Vlada se zaveda potrebe po tem, da se lahko v času krize ali nepričakovanih reševalnih operacij zanese na najboljši mogoč kader.«



Trenutna omejitev uživanja alkohola prostovoljnim gasilcem dovoljuje imeti le 0,1 promila alkohola v krvi. Peter Wullschleger, poveljnik züriških reševalcev, poudarja, da prepoved pitja ostaja v veljavi za vse poklicne gasilce, ki so v službi ali v pripravljenosti, ko jih lahko vsak trenutek pokličejo na intervencijo. »Prepoved pa je prostovoljnim gasilcem preprečevala, da bi, denimo, med prazničnim kosilom doma spili kozarček dobrega vinca, če bi se hoteli odzvati na klic iz postaje.«



Najnovejša odločitev švicarske zvezne vlade je še ena od sprememb zakonodaje, ki ureja področje poklicne varnosti in uživanja alkohola. Oktobra lani so v alpski deželi zaprli zakonsko luknjo, ki je žičničarjem omogočala, da se izognejo kazenskemu pregonu, če jih zasačijo pijane na delovnem mestu.