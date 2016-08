Svetu grozi nov smrtonosni virus

KINŠASA – Iz Demokratične republike (DR) Kongo in Angole se utegne razširiti epidemija rumene mrzlice, bolezni, za katero še ne poznajo zdravila, opozarja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Ta je že sprožila kampanjo, v kateri želijo preventivno cepiti 14 milijonov ljudi.

Epidemija je za zdaj najbolj prizadela dve afriški državi, kjer je zaradi nje umrlo že več kot 400 ljudi, mnogi so okuženi. Znanstveniki svarijo, da gre za najhujšo epidemijo rumene mrzlice v zadnjih desetletjih, ki zdaj grozi, da se razširi prek državnih meja.

Brez zdravila

Rumeno mrzlico prenašajo komarji, takšni, ki prenašajo tudi virus zika. Bolezenski znaki se pokažejo kmalu. Pojavi se visoka telesna temperatura, bolezen lahko napreduje na jetra, kar je potem lahko usodno. Zdravila za bolezen ni, obstaja le preventivno cepivo, ki pa ga ni dovolj, da bi popolnoma preprečilo širjenje bolezni. »Ta bolezen se lahko razširi globalno,« je opozorila Heather Kerr iz WHO.



Kaj je rumena mrzlica Rumena mrzlica prizadene jetra, ime pa je dobila po zlatenici, ki se pri tej bolezni pogosto pojavi. Znaki okužbe se lahko pojavijo po treh ali celo 13 dneh. V lažji obliki je boleze podobna gripi, lahko pa povzroči tudi smrt. Začne se nenadno z visoko temperaturo, glavobolom, slabostjo, bolečinami v mišicah. Možni znaki so tudi bruhanje, krvavitve iz nosu, dlesni, bolečine v trenuhu ... Po nekaj dneh se stanje po navadi izboljša, nato pa se v drugi fazi spet poslabša. Bolnik lahko umre zaradi odpovedi jeter in ledvic, smrtnost najhuje obolelih je 50-odstotna.

Organizacije je sprožila akcijo, v kateri bi radi cepili 14 milijonov ljudi. Delajo z omejenimi količinami cepiva, da bi ustvarili nove zaloge, bo trajalo še pol leta, pravijo. V poskusih preprečitve širjenja epidemije bodo spočetka koristili samo petino običajne doze po človeku, saj želijo, da cepivo prejme čim več tistih, ki so najbolj izpostavljeni morebitni okužbi. Poleg tega cepivo pred boleznijo ščiti le leto dni. »Takoj moramo začeti delovati in zaščititi čim več družin ter otrok – z zalogami, ki jih imamo. In to je edini način,« je jasna Kerrova.

V Kinšasi, glavnem mestu DR Kongo, je ogroženih deset milijonov ljudi, ki pa poleg vsega opozarjajo še na nevzdržne razmere po tamkajšnjih bolnišnicah. WHO namerava množično cepljenje opraviti do oktobra, ko se na tistem območju začenja deževno obdobje. To pa je kot naročeno za razmnoževanje nevarnih komarjev.