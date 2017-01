Sveti oče dovoli dojenje v cerkvi

Materino mleko je naravna hrana za otroka, in čeprav je dojenje naravno, mnogi postrani gledajo matere, ki v javnosti dojijo. No, da to ni nič takšnega, kar bi bilo vredno zgražanja ali celo graje, je dokazal papež Frančišek. Sveti oče je v nedeljo vodil krst v Sikstinski kapeli in vse matere pozval, naj kar podojijo svoje otroke, če so lačni – in to kar v cerkvi!



Argentinski papež je v nedeljo blagoslovil 28 otrok, 15 dečkov in 13 deklic. »Obred je malce dolg, nekdo joče, ker je lačen. Tako pač je,« je rekel papež Frančišek. »Matere, ve kar dojite, le brez strahu. Tako kot je devica Marija hranila Jezusa,« je povedal vernikom, ki so se udeležili vsakoletnega obreda, s katerim se spominjajo Jezusovega krsta.



Papež je sicer že nekajkrat izrazil podporo dojenju, tudi na javnih krajih, celo v cerkvi, če je treba. Koristi dojenja za mater in za otroka je potrdila tudi znanost: otrok dobi najboljšo možno kombinacijo hranil, ki mu pomagajo graditi in krepiti imunski sistem, obenem pa dojenje materi pomaga krepiti vez z otrokom in ne nazadnje pospešuje izgubo kilogramov, ki jih je pridobila med nosečnostjo. No, papeževi naklonjenosti dojenju v javnosti ne pritrjujejo vsi, niti znotraj Cerkve ne. V parkih in nakupovalnih središčih so ženske deležne negodovanja, tudi ostrih kritik in zahtev, naj se med hranjenjem otroka prekrijejo s plenico, zapustijo prostor, denimo restavracijo ali knjižnico, in dojijo na – stranišču.