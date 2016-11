Svet proti Severni Koreji: zaostrene razmere

Razmere so se zaostrile. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

NEW YORK – Varnostni svet Združenih narodov se je danes soglasno odločil za zaostritev sankcij proti Severni Koreji zaradi njenih jedrskih poizkusov. Z novo resolucijo nameravajo omejiti severnokorejski izvoz premoga na Kitajsko, ki je eden glavnih virov zaslužka za to komunistično državo.

Zdaj naj bi ta izvoz omejili, s tem pa, kot pričakujejo v VS ZN, omejili tudi sredstva, ki bi jih Pjongjang lahko uporabil za razvoj jedrskega orožja in balističnih raket.

Pogajanja o novi resoluciji, ki so jo zagovarjale predvsem ZDA, so potekala več kot tri mesece, zlasti težavna pa je bila Kitajska, ki ima v VS ZN pravico veta. Na koncu je bila sprejeta z glasovi vseh 15 članic sveta, tudi Kitajske