Svet na nogah: je Trump res Rusom izdal zaupne podatke?

WASHINGTON – Ameriški časnik Washington Post je v ponedeljek objavil, da je ameriški predsednik Donald Trump 10. maja v Ovalni pisarni ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu in veleposlaniku Sergeju Kisljaku izdal zaupne informacije o vojni proti terorizmu. Bela hiša pisanje časnika zanika, senatorji pa jo kljub temu pozivajo, naj se spravi v red.

Washington Post poroča, da je Trump Rusom prenesel informacijo, ki so jo ZDA dobile od tuje države, pri čemer naj bi ogrozil obveščevalne vire te neimenovane države. ZDA niso dobile dovoljenja, da lahko to informacijo delijo z drugimi državami, najmanj pa z Rusijo. Šlo naj bi za informacijo o grožnji Islamske države (IS) z napadi na potniška letala z bombami, skritimi v prenosnih računalnikih.

Časnik se sklicuje na neimenovane vire v Trumpovi vladi, Bela hiša pa je te informacije zanikala. Svetovalec za nacionalno varnost Herbert McMaster je zagotovil, da je poročanje časopisa napačno, ker ni bilo besed o občutljivih obveščevalnih virih ali metodah. Državni sekretar Rex Tillerson je to potrdil in dodal, da niso govorili niti o vojaških operacijah.

Menda je le malomaren

Washington Post trdi, da je Trump s tem ogrozil sodelovanje z zavezniško državo, ki dobro pozna notranje delovanje IS. »Trump je, kot kaže, zelo malomaren in ne dojema resnosti stvari, s katerimi se ukvarja, še posebej, ko gre za obveščevalne dejavnosti in nacionalno varnost. Vse skupaj je še bolj zamegljeno zaradi težav, ki jih ima z Rusijo,« je za časopis povedal neimenovani nekdanji visoki uradnik ameriške vlade.

Predsednik senatnega odbora za mednarodne zadeve republikanec Bob Corker iz Tennesseeja je posvaril, da se mora Bela hiša nujno spraviti v red, ker očitno drvi navzdol, in mora najti način, da se ujame. »Ekipa za nacionalno varnost je trdna in dobro dela, vendar pa zaradi pomanjkanja discipline nastaja zmešnjava, ki ustvarja skrb vzbujajoče ozračje,« je posredno ošvrknil Trumpa. Demokrat Mark Warner iz Virginije je bil bolj neposreden. »Če je to res, potem gre za veliko zaušnico obveščevalcem in za tveganje varnosti virov ter metod, za kar ni opravičila, še posebej, ko gre za Ruse,« je sporočil senator.

Poročanje Washington Posta namiguje, kako se bo še nekaj časa odvijala ameriška politika. Trump je odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, ki je vodil preiskavo ruskega vpletanja v volitve v korist Trumpa. Državni uradniki so že prej izdajali zaupne informacije medijem, zdaj pa si je predsednik nakopal na glavo še jezo agentov FBI, ki so imeli Comeyja radi.