Svet je v pričakovanju leta 2018, tako ga bodo pričakali

MADRID, LONDON, NEW YORK – Svet bo danes stopil v novo leto. Najprej bodo v leto 2018 vstopili na tihomorskem otočju Kiribati, veselo pa bo v večini metropol. Tradicionalne ognjemete, svetlobne projekcije in donenje zvonov ob polnoči pa si mnogi popestrijo tudi z drugimi lokalnimi tradicijami, kot so rdeče spodnje perilo, kovčki pred vrati in igre na srečo.

V francoski prestolnici Parizu bodo tokrat več tisoč turistov in domačinov na prostem presenetili z ognjemetom pri Slavoloku zmage, poročajo tuje tiskovne agencije. Tradicionalno pa Francozi na zadnji dan leta radi uživajo v dobri hrani, ki je prav tako razkošna kot za božič.

Na drugi strani Evrope v Grčiji pa bodo skok v novo leto popestrili z ognjemetom in koncertom pod atensko Akropolo. Grki se običajno ta dan radi preizkusijo v igrah na srečo, predvsem v tradicionalni igri s kartami, imenovani 31. Medtem ko zmaga pomeni finančno srečo v prihajajočem letu, pa se lahko poraženci veselijo sreče v ljubezni.

Zadonel bo Big Ben

Tudi London bo popestril prve minute novega leta z ognjemetom pri vrtiljaku Londonsko oko. Čeprav trenutno znameniti Big Ben prenavljalo, pa bo ta ob polnoči vseeno zadonel, le pogled nanj ne bo takšen kot običajno, saj ga obdaja gradbena konstrukcija. Sicer pa bodo zaradi nevarnosti terorističnega napada dodatno poskrbeli za varnost okoli 100.000 ljudi, kolikor jih pričakujejo na praznovanju v središču britanske prestolnice.

Španci v prestolnici Madrid pa se tradicionalno zberejo na trgu Puerta del Sol, kamor pa bodo letos zaradi varnosti spustili le 20.000 ljudi. Se pa domačini radi na trgu zberejo že kar 30. decembra in prisostvujejo generalki. Sicer pa Španci ob vstopu v novo leto tradicionalno pojejo 12 grozdnih jagod, za vsak udarec zvona eno, kar naj bi prineslo srečo. Za boljše ljubezensko življenje pa si nadenejo rdeče spodnje perilo.

Podobno kot Španci tudi Mehičani ob polnoči jedo grozdje, le da pri njih vsaka od 12 jagod predstavlja eno željo za novo leto. Oblečejo pa se v bodisi rdeče bodisi rumeno spodnje perilo - rdeče za srečo v ljubezni, rumeno pa za srečo v poslu. Ni pa redko, da se pred vhodi domov znajdejo kovčki, ti naj bi prinesli veliko potovanj v novem letu.

Spustila se bo kristalna krogla

Eden od vrhuncev novoletnega praznovanja pa bo gotovo v ameriškem New Yorku, kjer ponovno pričakujejo milijon obiskovalcev. Nadobudneži najboljša mesta za spremljanje spusta velike kristalne krogle na newyorškem Times Squareu običajno zasedejo že popoldne po lokalnem času. Bodo pa po terorističnih napadih dodatno poskrbeli za varnost vseh praznujočih.

Za razliko od prejšnjih let pa bodo tokrat v Dubaju zamenjali spektakularen ognjemet za svetlobno projekcijo, s katero želijo priti v Guinnessovo knjigo rekordov, več podrobnosti pa ni znanih.

Prebivalci tihomorskega otočja Kiribati bodo prvi, ki bodo morali zamenjati koledarje, in sicer že ob 11. uri po srednjeevropskem času. Na Kitajskem bodo nazdravili ob 17. uri po srednjeevropskem času, na zahodnih kontinentih pa bodo med prvimi proslavili v brazilskem Rio de Janeiru, in sicer ob 3. uri po srednjeevropskem času. Med zadnjimi bodo na Bakerjevem otoku, in sicer 13 ur za nami.