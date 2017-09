Študentki po pomoti nakazali 900.000 evrov. Mislite, da je povedala?

BHISHO – Ljudje okoli Sibongile Mani so bili presenečeni in presrečni. Kar naenkrat je začela nositi dizajnerska oblačila, na veliko je zapravljala in jih obsipavala z darili, pripravljala zabave za njihove rojstne dneve ter jih z letalom vodila na zabave in koncerte na drugi konec države. Zdelo se je, da je njena torbica vreča brez dna, vse dokler ni nekdo opazil stanja na njenem računu – 840.000 evrov. Od kod? Je zadela na loteriji? Ne. Univerza je naredila napako in ji namesto 90 evrov iz sklada za hrano in učbenike nakazala znesek s precej več ničlami. Preden je bila napaka odkrita, je Sibongile zapravila že okoli 60.000 evrov: v 73 dneh, kolikor je trajalo njeno veselo obdobje, torej v povprečju okoli 800 evrov na dan!

Sibongile pravi, da ni ona tista, ki je naredila napako, jo pa verjetno čaka dokaj težavno obdobje. Univerza namreč zahteva, da ves denar, tudi to, kar je zapravila, vrne. Kako, pa je že drugo vprašanje ...