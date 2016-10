Strokovnjaki: kdo bi zmagal v vojni, Rusija ali ZDA?

WASHINGTON – Napetost med Rusijo in Združenimi državami Amerike je vse večja. Ameriški strokovnjaki iz centra za nacionalni interes so zato analizirali stanje in ugotovili, kdo bi potegnil krajši konec, če bi prišlo do vojne med tema dvema velesilama.

Kdo ima premoč?

Strokovnjaki so opozorili tako Moskvo kot Washington, da bi lahko zaradi slabih odnosov kmalu prišlo do odprtega konflikta, kar pa ne bi bilo dobro.

Pravijo, da je zelo malo verjetno, da bi šle ZDA neposredno v boj z Rusijo, saj bi bilo to ekstremno slabo za vse vpletene. Ob tem pa opozarjajo, da ima Rusija tako strateško in tehnično moč zaradi nuklearnega orožja, zaradi česar ne smejo podcenjevati Moskve.

Med najbolj nevarnim orožjem omenjajo sukhoi SU-35, ekstremno hitre letalce, podmornico amur-class, ki je ekstremno tiha in predstavlja veliko nevarnost letalonosilkam, ter več tisoč oklepnikov T-90. Poleg tega naštevajo še supersonične rakete P-800 in 53-65 torpede. Strokovnjaki še navajajo, da imajo doseg okrog 300 kilometrov, s čimer pa se ameriške rakete harpoon ne morejo primerjati.

Zavezniki in ščit

Prednost ameriške vojske je v tem, da se lahko pohvali z zelo naprednim orožjem. Središče ameriške nuklearne strategije so po oceni strokovnjakov CNI rakete podmornice razreda ohio, ki nosijo kar 30 raket. Nezamenljiva so tudi bojna letala B-2 in F-22 raptor.

Najpomembnejši dejavnik, ki je na strani ZDA, je protiraketni ščit, največja prednost Američanov pa globalna mreža zaveznikov.