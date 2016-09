Strah in trepet pomorščakov

Večina povezuje brezmejno modrino oceana s poletnim oddihom. Na nevarnosti morja pa pomislijo le, ko v naslanjaču trepetajo ob srhljivkah, v katerih igrajo glavno vlogo krvoločni morski psi. Večini se sanja ne, kako zlovešča in nevarna so v resnici lahko prostrana morja.

1. Bermudski trikotnik: zavit je v debelo tančico skrivnosti, miti in legende o njem pa od plovbe po njegovih vodah odganjajo celo najbolj prekaljene. Območje v trikotniku Bermudski otoki–Portoriko–Fort Lauderdale v Atlantskem oceanu, ki ga nekateri imenujejo tudi hudičev trikotnik, namreč slovi po številnih domnevno nerazložljivih izginotjih ladij in letal ter straši pomorščake že od časa Krištofa Kolumba, ki je prvi opazil in zapisal nenavadne dejavnosti kompasov in čudno svetlikanje.



2. Somalija: nič kaj lahkih src ne plujejo pomorščaki ob somalijski obali, ki je dom sodobnega piratstva. V minulih dveh letih je število gusarskih napadov na ladje padlo, a mnogi napovedujejo, da je to zgolj zatišje pred viharjem.



3. Gvinejski zaliv: somalijsko obalo po gusarski nevarnosti izpodriva Gvinejski zaliv na drugi strani afriške celine. Tarče morskih razbojnikov so tu v prvi vrsti tovorne ladje, čeprav tudi zajetja zasebnih in potniških plovil z zahtevki po odkupnini postajajo vse večja težava. Oboroženo spremstvo je tam že skoraj nuja.



4. Malaška ožina: devetsto kilometrov dolga ožina med Indonezijo, Malezijo in Singapurjem povezuje Indijski ocean z južno Kitajsko in Pacifikom ter je najkrajša pomorska vez med prodajalci nafte iz Perzijskega zaliva in kupci na azijskih trgih. A četudi velja za eno varnejših naftnih poti, zaradi ožine privlači tudi pirate. Zaradi nenehnih varnostnih patrulj je kriminalna dejavnost upadla, ne pa izginila.



5. Adenski zaliv: precejšnja nevarnost preži na ladje, ki plovejo po Adenskem zalivu, po vodah med Jemnom na jugu Arabskega polotoka in Somalijo v Afriki. V zalivu, ki je z dostopom do Sueškega prekopa izjemnega strateškega pomena za mednarodno trgovino, deluje več skupin novodobnih piratov z bazo v Somaliji. Na nevarnost je opozoril tudi Nato, ki svetuje profesionalno varnostno spremstvo ob plovbah.



6. Rt dobrega upanja: skalnatega rta na atlantski obali Republike Južne Afrike ljudje niso kar tako imenovali tudi Viharni rt. Območje slovi po izjemno spremenljivem vremenu, ko lahko veter piha s hitrostjo nad 55 kilometrov na uro, in če k temu dodate plitvine, čeri in skalnato obalo, postane plovba zelo tvegana.