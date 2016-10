Sto dni po rojstvu še ime

DUNAJ – Mladička pande, ki sta se avgusta letos skotila v dunajskem živalskem vrtu Schönbrunn, ta velja za najstarejšega v Evropi, postajata iz dneva v dan bolj aktivna in dobivata vedno bolj puhasto črno-belo dlako. Ime za samčka bodo s spletnim glasovanjem izbrali ljubitelji pand po vsem svetu, ampak šele 100 dni po rojstvu.



Ker je umrljivost pri mladičkih velikega pande v prvih treh mesecih po rojstvu zelo visoka, pande po kitajski tradiciji dobijo ime šele 100 dni po rojstvu. V prvih tednih namreč pogine kar 50 odstotkov mladičev, v prvem letu pa 40 odstotkov. Kljub temu so oskrbniki zelo optimistični, saj velja Yang Yang za skrbno in izkušeno mater.



Osebje vrta je ime za samičko že izbralo, o imenu samčka pa z glasovanjem na spletni strani dunajskega živalskega vrta odločajo ljubitelji pand z vsega sveta. Od 2000 prispelih predlogov so oskrbniki izbrali tri imena, med katerimi bodo lahko prek spleta izbirali do 2. novembra. Prvi del imena se vedno glasi Fu, kar v kitajščini pomeni srečen. Trije predlogi so tako Fu Lin (Lin je okrajšava za Quilin, kitajsko pravljično bitje), Fu Ban (srečna polovica) in Fu Xiong (srečni medved).



Dvojčka pande sta se z materjo že preselila iz prostora za kotenje v drevesno duplino, ki je prav tako skrita pred obiskovalci. Oskrbniki lahko razvoj mladičkov spremljajo le prek kamere, nameščene v deblu.



Dunajskemu živalskemu vrtu je za zdaj edinemu v Evropi uspelo po naravni poti uspešno pariti velike pande, ki spadajo med ogrožene živalske vrste. Trenutno jih na južnem Kitajskem živi samo še 1864. V večini živalskih vrtov stavijo na umetno oplojevanje, medtem ko so v Schönbrunnu po naravni poti že v letih 2007, 2010 in 2013 kot edini v Evropi uspešno vzredili tri mladiče.