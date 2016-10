Štiriletna deklica je vzela kokain

ZAGREB – V zagrebški klinični center sester usmiljenk so v nedeljo zvečer pripeljali deklico, staro štiri leta in pol. Njeno zdravstveno stanje je bilo resno, analiza krvi in urina pa je razkrila, da se je zastrupila s kokainom, so včeraj poročali hrvaški mediji. Zdravniki so takoj obvestili policijo, ki je še v bolnišnici prijela njene starše; obtoženi so zanemarjanja starševskih dolžnosti in kršenja otrokovih pravic, za kar je zagrožena kazen od šest mesecev do pet let zapora. Sodnik je materi deklice, 40-letni I. J., in pet let mlajšemu očetu D. J. odredil enomesečni pripor.



Deklica je po dveh dnevih na infuziji dobro okrevala, center za socialno delo, ki se doslej z družino ni ukvarjal, naj bi jo predal v skrb širši družini, po nekaterih informacijah naj bi zanjo skrbela babica, a ne na naslovu, kjer je živela doslej. »Deklica, ki smo jo v začetku meseca sprejeli v resnem stanju zaradi zastrupitve s kokainom, si je lepo opomogla, testi so pokazali, da organi niso poškodovani,« je povedala doc. dr. Orijena Žaja s pediatrične klinike. Nima poškodb možganov, srca, jeter ali ledvic, ki bi jih lahko povzročila zastrupitev z drogo.



Na urgenco so hčer pripeljali starši, zdravnikom pa povedali, da se čudno vede. Imela je nevrološke težave, laboratorijski testi krvi in urina so pokazali sledi mamila. Kako je prišla do droge, zaradi katere ji je postalo slabo in je bruhala, policija še preiskuje. Njen oče, ki se zdravi odvisnosti od mamil, je policiji povedal, da ne ve, kako se je to zgodilo, in da je takoj poskrbel za otroka: »Takoj smo šli v bolnišnico. Kadar sva z ženo sama, včasih pokadiva malo marihuane, nič pretiranega. Tistega dne sva vzela kokain, preostanek sva vrgla v smeti. Veste, ko je v našem stanovanju droga, jo vedno poskušava skriti pred otroškimi očmi in rokicami.« Žena se dlje bori z motnjo hranjenja, zaradi česar obiskuje psihoterapijo in ima zdravila za živce. Dedek, ki z družino živi v isti hiši, meni, da se je deklica dokopala do prav teh zdravil; trdi, da se ni zgodilo nič strašnega, in komaj čaka, da se vsi trije vrnejo domov: »Dogodek so prenapihnili. In tudi prav je tako. A poudarjam, da se ni zgodilo nič strašnega. Vnukinja je dobro. Trenutek nepozornosti je pripeljal do sage, ki jo doživljamo. V nedeljo zvečer je pojedla neko tableto, kako je prišla do nje, ne vem. Nikogar ne branim, samo toliko, da veste,« je za Jutarnji list povedal dedek.