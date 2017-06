Ste na morju na Hrvaškem? Grozi zaprtje avtoceste

SENJ – Hrvaški vremenoslovci na območju Velebita v nedeljo pričakujejo srednjo do močno burjo z nevihtami, na kar so opozorili upravljavca avtocest na Hrvaškem. Ta je takoj ukrepal in poslal opozorilo vsem voznikom: če bo treba, bodo avtocesto na tem odseku zaprli za vsa ali vsaj za nekatera vozila.

Če bi prišlo do zaprtja avtoceste na odseku, ki je glavna prometnica do turističnih destinacij v Dalmaciji, bo policija preusmerjala promet na vzporedne ceste. Ob tem opozarjajo, da lahko pride do zastojev, saj na vzporednicah potekajo vzdrževalna dela.

Voznikom še svetujejo, da stanje na cestah preverijo, preden gredo na pot na brezplačne telefone 0800 0422 ali 0800 0111.