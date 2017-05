Starši, pozor: najstniki se po ogledu te serije želijo ubiti

BAD ISCHL – Netflixova nova serija 13 Reasons Why (13 razlogov, zakaj) je sprožila veliko polemik in zgražanja. Govori o 17-letnici, ki naredi samomor in za sabo pusti 13 posnetkov, na katerih navede 13 pojasnil za samomor. Strokovnjaki so opozarjali, da je serija povsem neprimerna, saj poveličuje samomore in najstnike nagovarja k njemu, zato je druga sezona pod vprašajem.

Britanski mediji pa zdaj poročajo, da sta dve avstrijski najstnici ob ogledu serije dobili navdih za samomor. Dekleti sta svojemu učitelju angleščine predali sporočilo, v katerem sta zapisali, da se ne bosta mogli udeležiti popoldanskih šolskih obveznosti. Ko ga je prebral, pa je ugotovil, da gre pravzaprav za poslovilno pismo, v katerem dekleti napovedujeta, da bosta na šolskih tleh naredili samomor. O tem je nemudoma obvestil ostale učitelje in iskanje se je začelo. Našli so ju na stranišču in za las preprečili tragedijo. Eno dekle je nezavestno ležalo na tleh, drugo pa se je odzivalo, a je bilo hudo poškodovano. Kot še poročajo mediji, naj bi se tista, ki je bila neodzivna, poskušala ubiti z zadušitvijo.

Lokalni mediji še poročajo, da je ena najstnica samomor pokušala narediti že pred časom.