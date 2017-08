Srbi bi jamčili za Mladića. Bo kmalu odkorakal na svobodo?

BEOGRAD – Srbska ministrica za pravosodje Nela Kuburović bo mednarodno sodišče za vojne zločine v bivši Jugoslaviji zaprosila, da haaškemu obtožencu Ratku Mladiću omogočijo zdravljenje v Srbiji.

Kot poroča 24sata, naj bi ministrstvo tak predlog podalo zaradi poslabšanja Mladićevega zdravstvenega stanja.

Predlog naj bi podal Mladićev odvetnik, ministrstvo pa naj bi odvetnika pri tem, da Mladića spustijo na svobodo in mu omogočijo zdravljenje v Srbiji, podprlo. Srbska vlada naj bi bila pripravljena jamčiti za Mladića, ki je obsojen za genocid v Srebrenici in druge grozovitosti med vojno v Bosni in Hercegovini v letih 1992–1995.