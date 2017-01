Spletni gigant Yahoo ne bo več obstajal

SANTA CLARA – Direktorica spletnega giganta Yahoo! Marissa Mayer, ki so jo pred leti ob velikem pompu pripeljali iz konkurenčnega Googla, je po štirih letih in pol za krmilom podjetja najavila, da odhaja. Mediji pa poročajo, da po njenem odhodu Yahoo ne bo več obstajal pod tem imenom.

Ameriški mediji so v ponedeljek poročali, da bo Yahoo kmalu prevzelo telekomunikacijsko podjetje Verizon. Poleg Mayerjeve naj bi ga takoj po prodaji zapustili tudi soustanovitelj David Filo in še štirje drugi člani uprave. Ime novega podjetja naj bi se po prevzemu Verizona glasilo Altaba.

Zgrešene poteze

Ko je Mayerjeva leta 2012 nastopila svojo funkcijo, so pričakovali, da bo spletni del podjetja oživel. Podjetje je šlo v drage nakupe, med temi je bil največji nakup Tumblr. Začeli so nove projekte in produkcijo videov, angažirali so celo nekaj zvezdnikov, a uspeha ni bilo veliko. Zadnje mesece so zabeležili še sramotne hekerske napade v elektronsko pošto uporabnikov Yahooja, ki so ocenjeni za največje vdore v zgodovini spleta.

Verizon, ki se je že pred časom nameril, da prevzame podjetje za 4,8 milijarde dolarjev, se zaradi novih odkritij trudi, da bi našel način, kako radikalno znižati kupnino podjetja.