Spisali so mu za 20 tisoč evrov kazni

Alpinist Ryan Sean Davy iz Republike Južne Afrike se je nameraval povzpeti na Mount Everest, a so ga prijeli, ko se je skrival v votlini, ker se je poskušal izogniti plačilu dovoljenja za plezanje v višini 11.000 dolarjev.



Nepalske oblasti so ga našle v njegovem skrivališču več kot 6000 metrov visoko. Ukazali so mu spust, mu odvzeli potni list in ga kaznovali z 22.000 dolarji globe (slabih 20 tisoč evrov).



V objavi na facebooku je Davy, ki prosi za odpuščanje, zapisal, da so z njim ravnali kot z zločincem in da je mislil, da ga bodo kar tam kamenjali do smrti. Zdaj se boji, da bi ga utegnili zapreti v ječo v Katmanduju. »Ekspedicije se nimajo časa ukvarjati z revnimi navdušenci, kot sem jaz, pa so me prijavili. Z mano so tako grdo ravnali, da sem prav zares pomislil, da me bodo kar tam kamenjali do smrti. Ne pretiravam, z mano so ravnali kot z morilcem. To je dokaz, da je denar pomembnejši od pristojnosti. Vzeli so mi potni list in me poslali v Katmandu, kjer me bodo kaznovali, očitno z zaporom.« Tujci morajo nepalski vladi plačati 11.000 dolarjev za dovoljenje za vzpon na 8848 metrov visok vrh, kar je velik zaslužek v tej revni državi. Gyanendra Shresth, policist v baznem taboru, je povedal, da je Davyja videl samega v bližini tabora, hotel se mu je približati, moški pa je začel bežati: »S kolegom sva mu sledila in ga našla, skrival se je v bližnji votlini.«



Za tujce je dokaj neobičajno, da se odločijo sami povzpeti na Everest, navadno imajo najmanj enega vodnika in veliko ekipo, ki jih podpira v baznem taboru. No, Davyju bi lahko za pet let prepovedali vstop v Nepal ali za deset let vzpon na kateri koli nepalski vrh.



Davy je na facebooku zapisal: »Zaradi tega, kar se je zgodilo, bo verjetno marsikdo jezen name, upam, da mi boste lahko odpustili. Moja ekspedicija na Everest se ni dobro končala. Pošten bom: ko sem prišel v bazni tabor, sem vedel, da nimam niti polovice denarja za dovoljenje, in to zaradi vseh skritih stroškov. Tudi če bi denar imel, bi me zavrnili, saj nimam zabeleženih dosedanjih alpinističnih izkušenj.« Poleg tega, je še napisal, ga je bilo sram, ker si ni mogel privoščiti dovoljenja, ki dokazuje, da je opravil trening, da pa bi bila sramota, če bi se obrnil in sprejel poraz zaradi enega papirja. »Zato sem tvegal in nekaj denarja porabil za opremo za plezanje, vadil sem na okoliških vrhovih, da bi se aklimatiziral in pripravil na vzpon na Everest.« Njegovi prijatelji so že začeli zbirati denar, da bi mu pomagali..