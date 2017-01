Španske sobarice protestirajo

Število tujih turistov v Španiji še kar raste, a hotelske sobarice nimajo prav nič od tega. Še več, oprostite, še manj: nekatere za svoje ne prav lahko delo zaslužijo le po dva evra na uro. V Španiji je po sindikalnih podatkih zaposlenih okoli 100.000 hotelskih sobaric, kar ni prav veliko, če pomislimo, da je to sredozemsko državo predlani obiskalo rekordnih 68 milijonov turistov.



Garanje za minimalca



Dela je dovolj, zato si vedno več sobaric prizadeva spremeniti pogodbo o zaposlitvi tudi po sodni poti, če ne gre drugače, v medijih pa je polno zgodb o njihovem izkoriščanju. Pepita Garcia Lupianez, ki je 40 let delala v letoviškem središču Torremolinos na sloviti Costi del Sol, je ena od voditeljic upora, čeprav njej niti ni bilo tako hudo. Imela je namreč sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, pri čemer je na mesec zaslužila po 1300 evrov, kar je skoraj dvakrat več od minimalne plače, ki znaša 764,40 evra.



»Skoraj sram me je, ko govorim s kolegicami, ki jih zaposlujejo podizvajalci in ki imajo v pogodbah določen štiri- ali šesturni delovnik, v resnici pa delajo po osem ali deset ur na dan,« pravi Pepita, predstavnica največjega španskega sindikata Comisiones Obreras (CCOO). »Delodajalec jim preprosto reče: dokler ne končate, ne smete domov!« dodaja.



Kriva je zakonodaja



V Malagi je pred dnevi potekal velik protest proti reformi španske delovne zakonodaje iz leta 2012, ki je po mnenju sindikatov kriva za nižje plače, odpuščanje in slabše kolektivne pogodbe. »V številnih hotelih so odpustili svoje osebje in najeli zunanje izvajalce,« pravi avtor odmevne knjige o hotelskih sobaricah Ernest Canada. Odkar imajo nove delodajalce, zaslužijo po 40 odstotkov manj kot prej. »Dovolj je izkoriščanja!« pravi Carolina Martin, 46-letna sobarica iz Seville, ki je oblastem prijavila nekdanjega delodajalca. »Zaslužila sem le 700 evrov na mesec, očistila pa sem po 400 sob, kar pomeni, da sem za čiščenje sobe prejela manj kot dva evra,« je dejala. Zdaj dela v hotelu s štirimi zvezdicami po 30 ur na teden in zasluži 618 evrov na mesec. Zaradi prenatrpanega delovnika je v nenehnem stresu in si med službo ne upa niti na stranišče.



Sobaricam na sodišču kar uspeva. Od 58 kolektivnih pogodb, ki so se znašle na sodišču, jih je sodišče kar 46 razglasilo za krivične in jih razveljavilo. Konservativna vlada premierja Mariana Rajoya vztraja, da so z reformo ustavili rast brezposelnosti, ki je bila še leta 2013 27-odstotna, zdaj pa je padla pod 20 odstotkov. Za skoraj polovico vseh novih zaposlitev sta odgovorna hotelski in trgovinski sektor, a kaj ko je večina zaposlitev le začasnih. Le vsaka tretja sobarica ima sklenjeno pogodbo za nedoločen čas in za poln delovnik.



Sobaric z začasno zaposlitvijo je čedalje več. V hotelih v okolici Tarragone, kjer stoji eden največjih zabaviščnih parkov v Evropi, dela vedno več mladih deklet iz Maroka, Senegala in Nigerije, ki zaslužijo po 300 evrov manj kot redno zaposlene, pravi 54-letna sobarica Esther Rodriguez.



Antonio Catalan, predsednik uprave hotelske verige AC Hotels, ki je v lasti Marriotta, se je pred nedavnim znašel na naslovnicah španskih medijev, ker je glasno kritiziral reformo dela. »Zdaj lahko odpustim kogar koli in mu izplačam odpravnino v višini 20-dnevne plače za vsako leto zaposlitve, nato pa ga ponovno zaposlim prek zunanjega izvajalca. In prav to počno tisti, ki izkoriščajo sobarice,« je izjavil na poslovnem forumu. Španska hotelska zveza zadeve noče komentirati.