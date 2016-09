Sosede stresla močnejša popotresna sunka

RIM – Po silovitem potresu konec preteklega meseca se v Italiji tla še vedno niso umirila. Pokrajino Perugia sta v noči na danes stresla popotresna sunka z magnitudama 4,3 in 3,0. Žarišče močnejšega je bilo 11 kilometrov pod površjem, so danes sporočili z italijanskega inštituta za geologijo in vulkanologijo INGV.

Sunka so najmočneje občutili v mestu Norcia v deželi Umbrija, kjer so se od strahu številni ljudje zatekli na ulice, poročanje italijanskih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA. Poškodovanih ni bilo, medtem ko so se nekatere stavbe, ki so bile poškodovane že v potresu konec avgusta, zrušile. Stabilnost zgradb v mestu zdaj preverjajo gasilci.

Dve milijardi letno

Italijanski premier Matteo Renzi je medtem v petek za vodjo vladnega načrta za obnovo po potresu »Casa Italia« imenoval rektorja Politehnične univerze v Milanu Giovannija Azzonija. Po Renzijevih besedah pri tem načrtu ne gre zgolj za obnovo v potresu poškodovanih območij, temveč za »vzdrževanje celotne države«.

Vladni načrt obsega investicije za več kot deset let, pri čemer nekateri govorijo o 15 do 20 letih. Vrednost investicij naj bi zanašala dve milijardi evrov letno, čeprav natančna višina sredstev še ni znana. »Načrt bo obsegal dve generaciji,« je poudaril Renzi. »Pri tem gre tudi za veliko infrastrukturo in širokopasovni sistem,« je dodal po poročanju APA.

Umrlo 293 ljudi

Potres, ki je z magnitudo 6,0 najbolj opustošil območje med deželama Lacij in Marke, je zahteval 293 smrtnih žrtev. Po potresu so v bolnišnice prepeljali okoli 400 poškodovanih, okoli 3000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo.