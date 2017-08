Šokantno vladno sporočilo: Prosimo, zapustite državo

LONDON – Velika Britanija je okoli 100 državljanom EU pomotoma poslala sporočila, naj zapustijo državo, danes poročajo tuje tiskovne agencije. Na britanskem notranjem ministrstvu še ugotavljajo, zakaj se je zgodila napaka, in poudarjajo, da pravice državljanov EU ostajajo nespremenjene. V pismu piše, da morajo v skladu z zakonom o priseljevanju zapustiti državo. Če tega ne bodo storili v mesecu dni, jim grozi deportacija. »Stopamo v stik z vsemi, ki so prejeli ta pisma in jim pojasnjujemo, naj jih ne upoštevajo,« je danes pojasnila tiskovna predstavnica notranjega ministrstva. »Želimo biti povsem jasni in sporočiti, da pravice državljanov EU, ki živijo v Veliki Britaniji, ostajajo nespremenjene.«

Pomota je prišla v javnost, ko je britanski časnik Guardian poročal o primeru finske zgodovinarke Eve Johanne Holmberg, ki sicer dela na londonski univerzi Queen Mary, je poročena z Britancem in na Otoku živi že več let. Po lanskem referendumu o brexitu je zaprosila za dovoljenje za stalno bivanje v Veliki Britaniji. Njeno prošnjo so zavrnili, prejšnji teden pa je dobila pismo, da mora državo zapustiti v mesecu dni.

Na Otoku živi okoli 3,2 milijona državljanov EU, ki za bivanje ne potrebujejo posebnih dovoljenj. To se bo najverjetneje spremenilo po marcu 2019, ko bo Velika Britanija kot prva članica zapustila EU . Prav vprašanje pravic državljanov EU je eno ključnih, ki ga morata Velika Britanija in EU rešiti v pogajanjih o brexitu. EU in Velika Britanija se med drugim ne strinjata glede položaja prihodnjih družinskih članov državljanov in nekaterih socialnih pravic. V ospredju je tudi možnost izgube pravice do prostega gibanja britanskih državljanov po EU. V Bruslju pravijo, da je zanje temeljno načelo pogajanj vzajemnost: če bo Velika Britanija pristala na ta koncept, bo tudi EU.