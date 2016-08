Šok! Znani politik naredil mladoletnici otroka

BEOGRAD – V Srbiji se obeta nov spolni škandal na politični sceni. Po poročanju srbskih medijev naj bi 16-letnica zanosila s politikom.

»Kot se šušlja po Beogradu, se je mladenka gibala v čudnih krogih, hodila ven z znanimi in nevarnimi obrazi, in to vse zaradi denarja. Nazadnje je imela razmerje s tem politikom, z njim je noseča in je v drugem mesecu. On bo naredil vse, da prikrije incident in to, da je napravil otroka mladoletnici,« je za tamkajšnje medije razkril dobro obveščeni vir in dodal, da gre za znanega politika.

Omenjeni vir je celo razkril vsebino sporočil, ko si je noseče dekle dopisovalo s prijateljico. Kot je razvidno iz njih, jo skrbi, ali bo še lahko imela otroke, če se odloči za splav. Menda ji nesojeni oče otroka obljublja vse, a jo je, po njenih besedah, vseeno strah.