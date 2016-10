Šok v Brčkem: 13-letnica rodila, njena mama presrečna

BRČKO – V porodnišnici v bosanskem mestu Brčko je pred nekaj dnevi 13-letnica rodila zdravega otroka. »Sprejeli smo jo, ko so se popadki že začeli, zato smo ravnali v skladu s postopki in porod opravili s carskim rezom. Otrok je tehtal 2,7 kilograma. Oba z mamico sta popolnoma v redu,« je po nevsakdanjem porodu dejal primarij Slavko Nikić, šef ginekologije v Brčkem.

Mama dekleta K. F. sicer ne vidi nič spornega v tem, da je njena 13-letna hči rodila, še piše Otisak.ba.

Sledi preiskava

»Poročila se je, po letu dni sta z možem dobila otroka. Ne vem, koliko let ima, vem le, da je mnogo starejši od nje. Jokala sem od radosti. Jaz in mož sva namreč bolna, a sva na bolezen od sreče pozabila, saj sva dobila še enega vnuka,« pravi novopečena babica in obenem zavrača obtožbe, da je lastno hčer prodala za 2000 konvertibilnih mark (bosanska denarna enota, op. p).

S tamkajšnjega centra za socialno delo sporočajo, da je zakon jasen. V določenih okoliščinah se lahko poročijo osebe, ki dopolnijo 16 let, a še to z dovoljenjem staršev, zdravnika in policije.

V Brčkem so zato vse pristojne institucije že vključene v preiskavo. Možu deklice, če mu bodo dokazali krivdo, preti do osem let zapora.