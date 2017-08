Šok pri ginekologu: ni dojenček, ampak ...

SKYE – Siobhan McFarlane (26) in Alexander McFarlane (26) sta se zelo razveselila druge nosečnosti in prihajajočega otroka, potem pa se jima je porušil svet. Siobhan je odšla h ginekologu na pregled pri 12 tednih nosečnosti, a ko so ji naredili ultrazvok, se je sesula. Sestra ji je dejala: »Oprostite, ne nosite otroka.« Dejali so ji, da se sooča z veliko težavo.

Povedali so ji, da ne nosi drugega otroka, pač pa v njeni maternici raste tumor, in da ji ga bodo morali odstraniti z operacijo, ki je enaka kot splav.

Srce parajoča novica je žensko povsem strla, sledilo je pet mesecev kemoterapije, ki jo je uspešno končala tik pred sprva napovedanim rokom poroda. Siobhan zdaj širi vedenje in znanje o redki bolezni, ki se kaže kakor nosečnost in za katero pred tem nikoli ni slišala.

»Samo sedeli smo skupaj in jokali ure in ure. Mislili smo, da bomo videli dojenčka, potem pa taka grozna novica. Izgubila sem otroka in zbolela,« je po vsem tem povedala mamica s škotskega otoka Skye.