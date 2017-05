ŠOK: Ne boste verjeli koliko tehta pri desetih letih

Zdravniki so z operacijo najverjetneje rešili življenje 10-letnemu fantu iz Indonezije, ki je tehtal več kot 190 kilogramov. Otrok naj bi vsak dan zaužil nepredstavljive količine kokakole in instant rezancev. Njegova 36-letna mama Rokayah in 45-letni oče Ade Somantri sta razkrila, da je pojedel pet obrokov riža, rezancev in mesa ter bil še kar lačen. Zdravniki so mu odmerili strogo dieto, a ker mu teža ni dovolj hitro padala, so se odločili za kirurški poseg, s katerim so mu zmanjšali želodec. Mladenič je v štirih mesecih pred operacijo izgubil le devet kilogramov, po posegu, bilo je 17. aprila, pa jih je zgolj v dveh tednih odvrgel še 20.



Prej je vsak dan pojedel pet paketov instant rezancev ter jih poplaknil z več litri kokakole. Pospravil je še pet obrokov riža, rib, govedine, zelenjavne juhe in za dva odrasla človeka sojinih polpetov. Postal je tako težak, da je komaj vstal in se premikal po hiši. Zaradi tega ni mogel v šolo, ostal je doma in se namakal v majhnem bazenu. Za nepredstavljivo velikost svojega telesa ni mogel dobiti oblačil, zato je bil večino časa gol, okoli pasu je imel zavezan le sarong. Oče in mama sta povedala, da se zdaj še vedno poskuša prenajedati, a ker ima zmanjšan želodec, hrano nato izbruha. Zdravniki so mu želodec zmanjšali za neverjetnih 85 odstotkov. »Skrbelo nas je zaradi njegove teže. Najprej smo ga dali na strogo dieto, nič več kokakole, rezancev in riža. A njegova teža ni padala, zato smo morali izvesti poseg,« pove mama. »Precej je že shujšal, a je še vedno pretežak. Upamo, da bo nekega dne izgubil dovolj teže, da bo zdrav kot preostali otroci.« Zdravnik kirurg dr. Handy Wing je povedal, da je ekipa potrebovala dve uri za poseg. »Še vedno je vseskozi lačen, a njegov želodec ne zmore več sprejeti toliko hrane. Zdaj pije mleko in poje le en obrok, včasih je zlahka pospravil za tri odrasle ljudi hrane,« dodaja mama. Zdravniki upajo, da bo imel v enem pod 100 kilogramov.