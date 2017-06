Šok na šoli: 59 otrok z alergijsko reakcijo na to gosenico

DUBRAVA – Kar 59 hrvaških učencev treh različnih razredov osnovne šole Antuna Mihanovića v Dubravi se je z izleta po Donji Zdenčini vrnilo domov s hudimi alergijskimi reakcijami. Kriva naj bi bila gosenica hrastovega sprevodnega prelca.

V šoli so pojasnili, da so otroci in ena izmed učiteljic po izletu občutili neprijetno srbečico. Deset učencev od 59 je imelo hudo reakcijo, zaradi katere so potrebovali zdravniško pomoč in antihistaminike. Neprijetna srbečica naj bi trajala približno tri dni.

Podobno reakcijo naj bi pred dnevi imelo tudi več kot 200 zaposlenih Erste bank, ki so na tem istem območju imeli službeno druženje.

Neka mamica, katere sin je doživel hudo reakcijo, je medijem razkrila, da so se otroci igrali v gozdu, nato pa so imeli po vsem telesu sledove grozljivih pikov.

Omenjena gosenica se pojavlja v hrastovih gozdovih, po sebi pa ima posute dlačice, ki vsebujejo thaumetopoein, snov, ki pogosto izzove alergijske reakcije. Do tega pride, če se ljudje dotikajo gosenice, njenega gnezda ali takrat, ko veter raznosi te dlačice. Gosenica lahko neprijetnosti povzroči tudi pri psih.