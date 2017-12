Šok na hrvaški avtocesti: Več ur se je peljal v podvozju avtobusa

ZAGREB – Migrant, ki se je v torek v podvozju avtobusa pripeljal iz Beograda na Hrvaško, je 21-letni Iračan, je danes sporočilo hrvaško notranje ministrstvo. Dodali so, da poteka postopek za njegovo vrnitev v Srbijo, ker je nezakonito vstopil na Hrvaško. Hrvaški mediji so sprva poročali, da gre za 12-letnika, ki se je pet ur peljal v podvozju avtobusa.

Hrvaška policija je potrdila, da je 21-letni Iračan v tranzitnem centru v Tovarniku ob meji s Srbijo. Kot so dodali za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1, so sprožili postopek njegove vrnitve v Srbijo v skladu s sporazumom med Zagrebom in Beogradom.

Policisti so 21-letnika zalotili brez dokumentov v popoldanskih urah v torek na parkirišču ob avtocesti nedaleč od Kutine, potem ko je voznik avtobusa obvestil policijo, da je bil fant v podvozju avtobusa.

Hrvaški mediji so v sredo poročali, da se je migrant v Beogradu oprijel zadnje osi avtobusa hrvaškega prometnega podjetja Čazmatrans, ki z redno avtobusno linijo povezuje Zagreb in Beograd. Voznik je ustavil avtobus, potem ko so ga potniki opozorili na hrup iz podvozja, približno 320 kilometrov od Beograda. Glede na to, da je bil migrant suh in nižje postave, so potniki ocenili, da gre za 12-letnega fanta. Potniku so migrantu kupili vodo in hrano, nato pa ga je odpeljala hrvaška policija.