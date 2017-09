Sodni dan v Dalmaciji, voda z grobov odnaša križe

ZAGREB – Hrvaško Istro in Dalmacijo, kjer še vedno počitnikuje nekaj Slovencev, je zajelo jesensko neurje z močnim dežjem in vetrovi, ki ne pojenjajo. Hrvaški meteorološki zavod je sporočil, da močan dež pada že od nedelje in je že povzročil za več milijonov evrov škode. Zlasti je na udaru srednja in severna Dalmacija, kjer je meteorna voda poplavila ceste in kleti več deset hiš. Viharni veter je izruval nekaj dreves, deroča voda pa je odnesla tudi začasni pontonski most na reki Raši pri Podpićnu v Istri. Kot so objavili na portalu istramet.hr, se je na eni vodnih merilnih postaj na Raši gladina vode v noči na nedeljo dvignila z osem na 267 centimetrov. Pravi pekel so včeraj doživljali prebivalci na zadrskem območju, kjer se je nebu zmešalo, so hiteli izjavljati domačini. »Kaj takega še nisem doživel,« je izjavil 76-letni domačin, potem ko se je v nekaj pičlih urah iz neba na zadrske ulice usulo 190 litrov dežja na kvadratni meter. To je toliko, kot običajno pade v dveh jesenskih mesecih skupaj.

V bolnišnici v Zadru je voda zalila dve operacijski sobi od štirih.

Dalmatinska mesta so sicer vajena zlasti jesenskih neurij, tudi poplave so relativno pogoste, toda tokratna nevihta nad Zadrom je bila za štiri običajne skupaj. Z vetrom je trgalo elektrodaljnovode, tako da je polovica gospodinjstev ostala brez elektrike.

Zadrske šolske oblasti so morale do nadaljnjega zapreti nekaj šol, saj niso mogli zagotoviti ne elektrike, ne čiste pitne vode, ki je zaradi poplav onesnažena, niti varne poti v šolo. Vetrovi so potrgali žice na daljnovodih in na križiščih so semaforji ugasnili. Prav tako imajo težave v komunikaciji, saj so mobilni telefoni utihnili. Zalilo je nekaj deset stanovanj in več poslovnih stavb.

Zadrske oblasti so aktivirale vse službe za naravne nesreče, tako so na delu vsi pripadniki vseh gasilskih enot in prostovoljnih društev ter člani civilne zaščite. Vojska je v pripravljenosti.

Iz Splošne bolnišnice Zadar so sporočili, da je voda zalila dve operacijski sobi od štirih, zato so nenujne operacije prestavili za nedoločen čas, medtem ko nujne opravljajo nemoteno. Namestnik ravnatelja splošne bolnišnice dr. Edi Karuc je za medije potrdil, da je voda uničila tudi precej bolnišnične opreme, koliko škode je povzročila, bodo povedali v naslednjih dneh po analizi stanja.

Pod vodo rešilci

Naliv je bil tako silovit, da bolničarjem ni uspelo umakniti na varno reševalnih vozil iz garaže pri Domu zdravlja. Zgodba se očitno ponavlja, saj so v lanskih poplavah reševalna vozila prav tako obtičala pod vodo.

Namesto da bi včeraj popoldne dež pojenjal, je padal z nezmanjšano močjo in med drugim zalil tudi pokopališče. Najprej so poskušali grobove obraniti pred vodo z bagrom in peskonasipom, toda v nekem trenutku ni imelo več smisla, voda je vdrla med grobove kot hudournik in odnašala križe s počivališč rajnih kot v kakšni grozljivki.

Potok Ričina se je v pol ure spremenil v divjaški hudournik in križe znosil vse do izliva v morje. Naključni obiskovalci so tako križe pobirali izpod privezanih čolnov na obali, kamor so se zagozdili. Kletno parkirišče Supernove je bilo do vrha napolnjeno z vodo.

Oblasti opozarjajo ljudi, da je kavno rjava meteorna voda zalila tako rekoč vse vodarne, filtre in vodovodne črpalke in močno onesnažila pitno vodo. V nekaterih predelih je motena tudi njena dobava.

Na severu v Istri na območju Rovinja in Poreča se je kot kaže utrgal drug nevihtni oblak, saj je po besedah meteorologov v 24 urah padlo več dežja, kot je celomesečno septembrsko povprečje. Gasilci so morali črpati vodo iz več deset zalitih nižjeležečih hiš in kletnih prostorov. Precej nevšečnosti so imeli tudi v Pulju, Umagu in Buzetu, kjer je meteorna voda v pol ure poplavila ceste, močan veter pa je potrgal nekaj elektrovodov. Prebivalci so bili nekaj ur brez elektrike. Gasilci so morali s cest razžagati in odstraniti več padlih dreves, ki so sicer prilagojena na burjo in sunke vetrov tudi do 120 km/h. V starih jedrih Poreča in Rovinja je starodavne kamnito tlakovane ulice zalilo blato.

Hrvaški meteorologi so za območje Istre in Reke včeraj razglasili rdeči alarm, divjalo je vse do poznih nočnih ur. Škoda bo ogromna.