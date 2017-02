So Zarine obleke iz toksičnih materialov? Ruska vlada prepovedala majice

MOSKVA – Španski tekstilni velikan Zara je bil po poročanju hrvaškega portala lijecnik.hr prisiljen ustaviti prodajo nekaterih majic v ruskih poslovalnicah. Ruska vlada je namreč ocenila, da bi lahko bile iz materialov, ki ne dihajo.

Podjetje Inditex, ki je lastnik Zare in Pull & Beara, je po poročanju portala dobilo resno opozorilo od ruske agencije za zaščito potrošnikov že junija lani. Majice po njihovi oceni pomenijo grožnjo uporabnikom. Za tri majice so ocenili, da so narejene iz materialov »ki komajda omogočajo kroženje zraka«. S tem pa ne zadostujejo standardom, ki so predpisani za tkanine, saj niso varni.

Trgovine so zato po sestanku na ruskem ministrstvu za gospodarstvo in trgovino majice umaknile iz prodaje. S pojasnilom: »Do popolne razjasnitve situacije.«

Inditex ima sicer v Rusiji 485 trgovin. V svetu so njihove blagovne znamke Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho in Zara Home.