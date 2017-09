So nam šteti dnevi? Odkrili 24 zvezd, ki lahko izbrišejo človeštvo

HEIDELBERG – Če gre verjeti novim ugotovitvam in napovedim strokovnjakov, bi lahko vsaj 24 zvezd znotraj Mlečne ceste, sprožilo verigo dogodkov, zaradi katerega bo z obličja Zemlje izbrisano vse človeštvo, poroča The Sun. Nova in precej zastrašujoča teorija pravi, da imamo v vesolju do 24 zvezd, ki bi lahko švignile relativno blizu mimo našega modrega planeta, s seboj pa potegnile asteroide, ki bi lahko bili pogubni za človeštvo. Nekateri izmed teh so iz ledu in plina in zaradi teh jih ne skrbi. Bolj nepredvidljivi so tisti, ki so sestavljeni iz kamnov, kovin ali kakšni drugih trdih sestavin.

A ne belite si še glave s tem. Astronomi menijo, da se bo mimohod teh 24 zvezd zgodil v prihodnjih milijonih letih, in sicer bodo oddaljene 3,26 svetlobnega leta od našega sonca. Strokovnjaki hkrati mirijo, da imamo še dovolj časa za iskanje rešitev, kako se izogniti apokalipsi. Prav zaradi bližine zvezd strokovnjak Coryn Bailer-Jones z inštituta Max Planck za astronomijo v Heidelbergu izpostavlja: »Vsekakor nas mora skrbeti vse, kar pride na to razdaljo.«

Trije črni scenariji

Črnih scenarijev za človeštvo je še bistveno več in nevarnost nam ne grozi le iz vesolja. Predstavljamo še tri:

Nekateri raziskovalci ekosistema na Zemlji so človeštvu napovedali izumrtje že bistveno prej. Da bi preprečili naš konec, naj bi imeli le še 20 let. Ravnotežje ekosistema se namreč ruši, mnoge živalske vrste izumirajo, tudi rastline, vse to pa naj bi bilo pogubno tudi za ljudi.

Marsikoga tudi skrbi, da se utegnejo ljudje že pred kakšno naravno katastrofo pobiti med seboj. Srhljivo je, da nam nekateri takšen konec napovedujejo do konca tega leta.

Če nam vseeno nekako uspe preživeti že prej omenjene scenarije, je menda velika verjetnost, da se bo čez približno milijardo let Sonce stokrat povečalo in Zemljo dobesedno zažgalo.

Kaj je res, pa verjetno znajo napovedati samo tisti s kristalno kroglo ...