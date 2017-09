Smrtno nevarni stvori napadajo, plaže so zaprli

LONDON – Kolonija ožigalkarjev, znana kot portugalska ladjica, ogroža obale Velike Britanije. Nedavno jih je na plažo Cronisha naplavilo rekordno število. V treh dneh naj bi jih videli 144, medtem ko je prejšnji rekord znašal 40 primerkov. Nevarna morska bitja so najbrž prinesli močni zahodni vetrovi, opazili so jih tudi na Irskem. Številne plaže so že zaprli.

Nenavadno bitje ima 50 metrov dolge lovke, s katerimi lovi ribe.

Čeprav je portugalska ladjica videti kot meduza, je v resnici skupek živali, kolonija, ki ima tudi do 50 metrov dolge lovke in jadru podobno strukturo, ki moli iz vode in s pomočjo vetrov prepotuje velike razdalje ter lovi ribe s strupenimi ožigalkami. Če se vanje zaplete človek, je zelo boleče, posledica je lahko tudi smrt, zlasti nevarne so za otroke. »To je resnično nenavaden dogodek, zato pozivamo ljudi, naj bodo previdni, otroci naj se jih ne dotikajo, če jih najdejo na plaži,« je opozoril morski biolog Matt Slater. »Prav tako pričakujemo, da se bodo pri nas pojavile še druge vrste, ki se navadno zadržujejo v toplejših vodah.«